Fredyan Wahyu Resmi Gabung Kendal Tornado FC, Eks PSIS Semarang Siap Wujudkan Target Promosi

Fredyan Wahyu resmi bergabung dengan Kendal Tornado FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Kendal Tornado FC kembali menunjukkan keseriusannya dalam menyusun kekuatan untuk menghadapi Liga 2 musim 2026/2027.
Klub berjuluk Laskar Badai Pantura itu resmi memperkenalkan bek kanan berpengalaman, Fredyan Wahyu Sugiantoro, sebagai rekrutan anyar guna memperkokoh lini pertahanan.
Kehadiran pemain yang akrab disapa Ucil tersebut menjadi tambahan penting bagi skuad asuhan Stefan Keeltjes.
Fredyan dikenal sebagai bek sayap yang memiliki kecepatan, disiplin bertahan, dan pengalaman panjang bermain di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Manajer Kendal Tornado FC, Heri Sasongko, mengatakan perekrutan Fredyan merupakan bagian dari kebutuhan tim setelah mendapat rekomendasi langsung dari pelatih.
Menurutnya, kualitas dan jam terbang sang pemain menjadi alasan utama klub bergerak cepat mengamankan jasanya.
"Hadirnya Ucil memang atas rekomendasi pelatih untuk semakin memperdalam sektor pertahanan. Pengalaman dan kualitas dia membuat kami tak ragu untuk merekrutnya," ujar Heri, Kamis (6/8/2026).
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Sebelum merapat ke Kendal Tornado FC, Fredyan pernah membela sejumlah klub besar di Indonesia, seperti PSMS Medan, PSIS Semarang, hingga Malut United. Saat memperkuat PSIS Semarang, ia mencatatkan lebih dari 100 penampilan di Liga 1 dan juga sempat dipercaya memperkuat Timnas Indonesia U-23.
Rekam jejak tersebut membuat manajemen optimistis Fredyan dapat memberikan dampak positif, bukan hanya dari sisi permainan, tetapi juga pengalaman yang dibutuhkan para pemain muda di dalam tim.
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