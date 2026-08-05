Semen Padang FC Jalani TC di Yogyakarta, Uji Coba 5 Laga Hadapi Borneo FC hingga Kendal Tornado FC

JawaPos.com - Semen Padang FC terus memaksimalkan persiapan menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026/27.

Tim berjuluk Kabau Sirah itu menggelar pemusatan latihan (training camp/TC) di Yogyakarta selama dua pekan sebagai bagian dari proses membangun kekompakan sekaligus mengasah kesiapan tim.

Program TC dimulai pada 2 hingga 18 Agustus 2026. Sebanyak 29 pemain dibawa dalam agenda tersebut untuk mengikuti rangkaian latihan intensif yang dipadukan dengan pertandingan uji coba melawan sejumlah klub dari berbagai level kompetisi.

Selama berada di Yogyakarta, Semen Padang FC telah menyusun lima laga uji tanding. Pertandingan-pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji perkembangan para pemain setelah menjalani program latihan fisik, teknik, dan taktik dalam beberapa pekan terakhir.

Lawan yang akan dihadapi bukanlah tim sembarangan. Kabau Sirah dijadwalkan bertemu Bhayangkara Presisi Indonesia FC, Borneo FC Samarinda, Kendal Tornado FC, Java United FC, hingga Dejan FC.

Kelima pertandingan ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kesiapan tim sebelum tampil di kompetisi resmi.

Manajer Semen Padang FC Braditi Moulevey mengatakan, agenda uji coba menjadi bagian penting dalam proses pembentukan tim. Hasil pertandingan bukan menjadi target, tetapi sebagai bahan evaluasi bagi jajaran pelatih.

"Selama di Yogyakarta kami sudah menyusun beberapa agenda uji coba. Tujuannya untuk melihat perkembangan tim dan mematangkan persiapan sebelum kompetisi dimulai," ujar Braditi.