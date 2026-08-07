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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 03.49 WIB

Tak Pasang Target Gol, Alexandre Ramalingom Fokus Bantu Persita Tangerang Raih Hasil Terbaik

Alexandre Ramalingom. (Istimewa) - Image

Alexandre Ramalingom. (Istimewa)

JawaPos.com - Penyerang anyar Persita Tangerang, Alexandre Ramalingom, mulai menikmati proses adaptasinya bersama Pendekar Cisadane. 

Pemain asal Madagaskar itu mengaku terkesan dengan suasana tim selama mengikuti pemusatan latihan di Yogyakarta sebagai persiapan menghadapi BRI Super League 2026/27.

Persita Tangerang menjalani pemusatan latihan sejak 3 Agustus 2026. Program yang berlangsung selama 14 hari tersebut menjadi bagian dari persiapan tim sebelum kompetisi resmi dimulai. 

Selain mematangkan kondisi fisik dan taktik, skuad asuhan Carlos Pena juga dijadwalkan melakoni sejumlah laga uji coba menghadapi sesama kontestan Super League.

Bagi Ramalingom, pemusatan latihan bukan sekadar meningkatkan kebugaran, tetapi juga menjadi kesempatan untuk membangun kekompakan dengan rekan-rekan barunya. Ia ingin memahami karakter tim sekaligus menjalankan setiap arahan yang diberikan Carlos Pena dan jajaran pelatih.

"Kesan saya sangat positif. Suasana di dalam tim menyenangkan dan semua orang di klub selalu siap membantu," ujar Ramalingom.

Pemain kelahiran Prancis itu mengaku datang ke Indonesia tanpa membawa ekspektasi berlebihan. Ia hanya ingin mengenal budaya, kehidupan di Indonesia, dan atmosfer kompetisi yang akan dijalaninya bersama Persita.

"Sebelum datang ke sini, saya tidak memasang ekspektasi khusus. Saya hanya ingin mengenal budaya, negara, dan liga yang baru. Saya menyukai apa yang saya lihat sejauh ini," katanya.

Ramalingom juga menilai staf pelatih memiliki peran besar dalam membantu proses adaptasinya. Menurut pemain berusia 33 tahun tersebut, setiap sesi latihan dirancang untuk meningkatkan kemampuan pemain agar siap bersaing sepanjang musim.

Editor: Banu Adikara
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