Penyerang Timnas Madagaskar Alexandre Ramalingom Gabung Persita, Siap Unjuk Gigi di Super League

Alexandre Ramalingom. (Istimewa)
JawaPos.com - Persita Tangerang kembali menambah kekuatan untuk menghadapi Super League 2026/2027. Pendekar Cisadane resmi memperkenalkan penyerang Timnas Madagaskar Alexandre Ramalingom sebagai rekrutan anyar untuk mengisi lini depan.
Pemain Timnas Madagaskar Alexandre Ramalingom akan memperkuat Persita dengan kontrak berdurasi satu musim. Penyerang berusia 33 tahun itu akan mengenakan nomor punggung 90 menghadapi super league musim depan.
Kehadiran Alexandre Ramalingom diharapkan mampu menambah daya gedor Persita setelah musim lalu tampil produktif bersama FK Sumqayit di Liga Azerbaijan. Dia bergabung dengan status bebas transfer setelah kontraknya berakhir pada awal Juli 2026.
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Dalam pernyataan perdananya sebagai pemain Persita, Ramalingom mengaku antusias memulai petualangan baru di Indonesia. Dia juga mengaku sudah banyak mendengar perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin kompetitif dalam beberapa tahun terakhir.
"Saya antusias dan tidak sabar memulai tantangan baru bersama Persita di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia. Saya berharap bisa segera bertemu dengan rekan setim, staf pelatih, dan tentunya mendapatkan dukungan penuh dari Persita Fans agar kami bisa meraih hasil terbaik musim ini," ujar Alexandre Ramalingom.
Ramalingom lahir di Pontoise, Prancis, pada 17 Maret 1993. Meski lahir dan besar di Prancis, dia memilih memperkuat Timnas Madagaskar berkat garis keturunan Malagasi yang dimilikinya.
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Karir profesionalnya dimulai di kompetisi amatir Prancis bersama Marignane dan Île-Rousse sebelum bergabung dengan AC Ajaccio. Dia kemudian melanjutkan perjalanan bersama Béziers, R.E. Virton di Belgia, Sedan, hingga berkarier di Israel dan Azerbaijan.
Bersama FK Sumqayit pada musim 2025/2026, Ramalingom tampil konsisten. Dia mencatatkan 32 pertandingan dengan torehan 12 gol dan tiga assist. Catatan tersebut menjadi salah satu alasan Persita menjadikannya target utama pada bursa transfer kali ini.
Manajer Persita Abdurahman mengatakan, proses pemantauan terhadap Ramalingom sudah dilakukan cukup lama. Karakter permainan sang striker sesuai dengan kebutuhan tim untuk menghadapi persaingan musim baru.
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