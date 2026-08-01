Carlos Pena Puas Adaptasi Pemain Baru Persita Tangerang, Siap Matangkan Tim Jelang Super League 2026/2027

JawaPos.com - Persita Tangerang menunjukkan perkembangan positif selama menjalani persiapan menuju Super League 2026/2027. Memasuki pekan ketiga pramusim, pelatih Carlos Pena menilai kondisi fisik, kekompakan tim, dan proses adaptasi para pemain baru berjalan sesuai harapan.

Progres tersebut menjadi modal penting bagi Pendekar Cisadane sebelum memasuki pemusatan latihan di Yogyakarta. Selain meningkatkan kondisi tim, agenda tersebut juga akan dimanfaatkan untuk menguji kesiapan skuad melalui sejumlah pertandingan uji coba melawan peserta Super League.

Selama tiga pekan terakhir, Persita menjalani latihan intensif di Tangerang. Setelah itu, tim dijadwalkan bertolak ke Yogyakarta untuk menjalani training camp sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim baru.

Carlos Pena mengungkapkan suasana di dalam tim semakin positif. Menurutnya, para pemain mulai memahami pola permainan yang diinginkan sehingga perkembangan tim terlihat dari hari ke hari.

Pelatih asal Spanyol itu juga puas dengan proses adaptasi para pemain anyar. Ia menilai para rekrutan baru tidak mengalami kesulitan untuk menyatu dengan skuad Persita.

"Para pemain baru tidak memiliki masalah untuk beradaptasi. Sutanto Tan dan Wahyudi Hamisi sudah cukup lama bermain di sepak bola Indonesia. Begitu juga Luquinhas yang musim lalu sudah bermain di sini," kata Pena di situs resmi klub.

Perhatian khusus juga diberikan kepada Alexandre Ramangilom. Meski baru pertama kali berkarier di Indonesia, pemain tersebut dinilai datang dengan motivasi besar untuk memberikan kontribusi kepada Persita.

"Alexandre Ramangilom datang dengan tekad dan ambisi yang besar untuk membantu kami. Saya ingin semua yang ada di tim merasa lapar dan penuh ambisi untuk meraih kemenangan," ujarnya.

Pena menilai semangat para pemain baru harus dibarengi dengan dukungan dari pemain yang lebih senior. Menurutnya, suasana ruang ganti yang harmonis menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun tim yang kompetitif sepanjang musim.