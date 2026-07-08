Persita Tangerang Intip Peluang Rekrut Alexandre Ramalingom, Eks Penyerang Timnas Madagaskar yang Bermain di Liga Azerbaijan

Alexandre Ramalingom. (Istimewa)
JawaPos.com - Persita Tangerang kembali dikaitkan dengan perburuan pemain asing jelang bergulirnya Super League 2026/2027.
Kali ini, Pendekar Cisadane disebut tengah membidik penyerang asal Madagaskar, Alexandre Ramalingom, yang baru saja berstatus tanpa klub setelah berpisah dengan FK Sumqayit dari Liga Azerbaijan.
Kabar tersebut pertama kali ramai diperbincangkan setelah muncul laporan dari akun X @IndosFC yang menyebut Persita memasukkan nama Ramalingom ke dalam daftar incaran untuk memperkuat lini depan.
Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari manajemen Persita maupun pihak sang pemain terkait proses negosiasi tersebut.
Jika rumor itu benar terjadi, Persita berpeluang mendapatkan penyerang berpengalaman tanpa harus mengeluarkan biaya transfer.
Berdasarkan data Transfermarkt, kontrak Ramalingom bersama FK Sumqayit telah berakhir pada 1 Juli 2026 sehingga kini ia berstatus bebas transfer.
Ramalingom merupakan striker kelahiran Pontoise, Prancis, pada 17 Maret 1993. Meski lahir dan besar di Prancis, pemain berusia 33 tahun tersebut memilih membela Timnas Madagaskar di level internasional sejak 2020.
Selama kariernya, Ramalingom cukup banyak merasakan atmosfer kompetisi Eropa. Ia pernah memperkuat sejumlah klub seperti Marignane, AC Ajaccio, Béziers, Sedan, Sabail, Bnei Sakhnin hingga akhirnya berlabuh di FK Sumqayit yang berlaga di kasta tertinggi Liga Azerbaijan.
Bersama Sumqayit, Ramalingom tampil cukup produktif. Sepanjang musim 2025/2026 ia mencatatkan 30 penampilan di semua kompetisi dengan koleksi 10 gol.
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