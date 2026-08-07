Datangkan Mauro Caballero, PSIM Yogyakarta Miliki Tiga Striker Asing untuk Hadapi Musim 2026/27

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta terus mematangkan komposisi skuad menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026/27.

Terbaru, tim berjuluk Laskar Mataram resmi mendatangkan penyerang asal Paraguay, Mauro Caballero, untuk menambah daya gedor di lini depan.

Kehadiran Caballero menjadi bagian dari upaya manajemen meningkatkan produktivitas gol setelah musim lalu PSIM dinilai masih belum memiliki sosok penyerang yang benar-benar konsisten mencetak gol.

Dengan pengalaman bermain di sejumlah kompetisi luar negeri, striker berusia 31 tahun itu diharapkan mampu membawa perubahan bagi sektor serang tim.

Manajer PSIM Yogyakarta Iksan Mahar menilai, rekam jejak Mauro Caballero menjadi alasan utama klub menjatuhkan pilihan kepada pemain kelahiran 8 Oktober 1994 tersebut.

Pengalaman bermain di Portugal hingga Iran diyakini menjadi bekal penting untuk menghadapi ketatnya persaingan di kompetisi kasta tertinggi Indonesia.

"Mauro Caballero menjadi bomber baru yang diharapkan mampu menjadi solusi dari minimnya pencetak gol tajam di dalam tim pada musim lalu. Pengalaman panjangnya dari Portugal hingga Iran menumbuhkan harapan kami agar dia bisa menjadi predator berbahaya di kotak penalti lawan-lawan di kasta Super League," ujar Iksan Mahar.

Masuknya Caballero membuat persaingan di posisi penyerang tengah PSIM semakin menarik. Dia akan bersaing dengan dua striker asing lainnya, Adrian Dalmau dan Nermin Haljeta, untuk memperebutkan satu tempat di lini depan skuad asuhan Jean Paul Van Gastel.