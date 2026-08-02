Van Gastel Beberkan Evaluasi Uji Coba Perdana PSIM Jogja, Fokus Adaptasi dan Kondisi Fisik Pemain

JawaPos.com - PSIM Jogja mulai memanaskan mesin menjelang bergulirnya Super League 2026/27 dengan menjalani laga uji coba perdana menghadapi Beta Jaya di Lapangan Yogyakarta Independent School (YIS), Sabtu (1/8) sore.

Meski masih berada di tahap awal persiapan, pertandingan tersebut menjadi kesempatan penting bagi tim pelatih untuk melihat perkembangan skuad sekaligus menanamkan filosofi permainan yang ingin diterapkan sepanjang musim.

Pelatih kepala Jean-Paul van Gastel memberikan kesempatan kepada seluruh pemain untuk merasakan atmosfer pertandingan.

Menurut pelatih asal Belanda itu, laga pertama bukan sekadar mengejar hasil akhir, tetapi menjadi bagian dari proses adaptasi para pemain, terutama wajah-wajah baru yang masih membangun chemistry dengan rekan setim maupun memahami keinginan tim pelatih.

Van Gastel menilai proses tersebut berjalan cukup baik. Ia melihat para pemain mulai menunjukkan semangat bertanding yang tinggi dan memiliki keinginan besar untuk meraih kemenangan.

Baginya, aspek tersebut menjadi modal positif meski masih banyak hal yang perlu diperbaiki sebelum kompetisi resmi dimulai.

Ia mengakui kualitas permainan PSIM belum sepenuhnya sesuai harapan karena tim masih berada di awal masa persiapan.

Namun, energi yang ditunjukkan para pemain sepanjang pertandingan membuatnya optimistis perkembangan tim akan terus meningkat dalam beberapa pekan ke depan.