PSIM Boyong Striker Asal Paraguay Mauro Caballero, Pertajam Lini Serang

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta resmi memboyong striker baru asal Paraguay bernama Mauro Caballero untuk mempertajam lini serang tim di super league musim depan.
Kehadiran juru gedor berpengalaman berusia 31 tahun ini diproyeksikan menjadi jawaban atas kendala produktivitas gol yang dihadapi skuad PSIM musim lalu. Pemain yang pernah melanglang buana dari Liga Portugal hingga Iran tersebut diharapkan mampu tampil tajam di lini depan.
Manajer Tim PSIM Yogyakarta Iksan Mahar optimistis rekam jejak panjang Caballero di kancah internasional dapat memberi dampak positif bagi tim.
Baca Juga:Infantino Disebut Janjikan Final Piala Dunia di Maroko, Dikaitkan Dukungan Pemilihan Presiden FIFA
“Pengalaman panjangnya dari Portugal hingga Iran menumbuhkan harapan kami agar dia bisa menjadi predator berbahaya di kotak penalti lawan di Super League,” tutur Iksan, dikutip dari laman resmi PSIM dilansir dari Antara, Jumat (7/8).
Kedatangan Caballero sekaligus memperketat kedalaman skuad PSIM Yogyakarta di posisi juru gedor. Pemain asal Paraguay ini bakal berkompetisi secara internal tim dengan dua striker lainnya, yakni nama lama Nermin Haljeta dan nama baru Adrian Dalmau.
Pihak manajemen melihat, dengan adanya tiga striker ini merupakan langkah strategis untuk memicu performa maksimal setiap pemain. Persaingan kompetitif di lini depan diharapkan mampu mendongkrak kualitas permainan tim secara keseluruhan.
“Kami berharap Caballero bisa menyajikan persaingan sehat dengan Adrian Dalmau dan Nermin Haljeta untuk mengunci posisi penyerang tengah utama dalam skuad coach JP. Selain bersaing sehat, ketiganya diharapkan saling termotivasi untuk meningkatkan level permainan individu,” ungkap Iksan.
Tim pelatih menegaskan bahwa seluruh penyerang memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi pos utama tim. Keputusan penentuan komposisi pemain akan dipilih berdasarkan kedisiplinan dan performa yang ditunjukkan selama sesi latihan.
“Dengan kualitas tiga penyerang, belum ada yang mendapat jaminan sebagai pilihan utama. Meskipun paling terakhir bergabung dibandingkan Haljeta dan Dalmau, Caballero memiliki waktu yang cukup untuk segera beradaptasi dan membuktikan kualitasnya sebagai pencetak gol ulung,” ucap Iksan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi