PSIM Boyong Striker Asal Paraguay Mauro Caballero, Pertajam Lini Serang

PSIM Yogyakarta mendatangkan striker baru Mauro Caballero. (PSIM/Antara)

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta resmi memboyong striker baru asal Paraguay bernama Mauro Caballero untuk mempertajam lini serang tim di super league musim depan.

Kehadiran juru gedor berpengalaman berusia 31 tahun ini diproyeksikan menjadi jawaban atas kendala produktivitas gol yang dihadapi skuad PSIM musim lalu. Pemain yang pernah melanglang buana dari Liga Portugal hingga Iran tersebut diharapkan mampu tampil tajam di lini depan.

Manajer Tim PSIM Yogyakarta Iksan Mahar optimistis rekam jejak panjang Caballero di kancah internasional dapat memberi dampak positif bagi tim.

“Pengalaman panjangnya dari Portugal hingga Iran menumbuhkan harapan kami agar dia bisa menjadi predator berbahaya di kotak penalti lawan di Super League,” tutur Iksan, dikutip dari laman resmi PSIM dilansir dari Antara, Jumat (7/8).

Kedatangan Caballero sekaligus memperketat kedalaman skuad PSIM Yogyakarta di posisi juru gedor. Pemain asal Paraguay ini bakal berkompetisi secara internal tim dengan dua striker lainnya, yakni nama lama Nermin Haljeta dan nama baru Adrian Dalmau.

Pihak manajemen melihat, dengan adanya tiga striker ini merupakan langkah strategis untuk memicu performa maksimal setiap pemain. Persaingan kompetitif di lini depan diharapkan mampu mendongkrak kualitas permainan tim secara keseluruhan.

“Kami berharap Caballero bisa menyajikan persaingan sehat dengan Adrian Dalmau dan Nermin Haljeta untuk mengunci posisi penyerang tengah utama dalam skuad coach JP. Selain bersaing sehat, ketiganya diharapkan saling termotivasi untuk meningkatkan level permainan individu,” ungkap Iksan.

Tim pelatih menegaskan bahwa seluruh penyerang memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi pos utama tim. Keputusan penentuan komposisi pemain akan dipilih berdasarkan kedisiplinan dan performa yang ditunjukkan selama sesi latihan.