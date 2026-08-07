Hadapi Singapura, Ini Syarat Timnas Indonesia Bisa Lolos ke Semifinal Piala AFF 2026

Para pemain Timnas Indonesia usai dikalahkan Vietnam di pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan melakoni laga terakhir fase grup Piala AFF 2026 dengan menghadapi tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar, pada Jumat (7/8).
Untuk lolos menuju semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026 atau piala AFF, hanya ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh timnas Indonesia asuhan John Herdman.
Kekalahan pada laga kedua melawan Vietnam dengan skor 0-3 di Bogor, membuat langkah Indonesia semakin berat. Sebab di laga penutup Grup A harus bertamu ke markas Singapura yang belum menelan kekalahan.
Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat tiga dengan enam poin, di bawah Vietnam di puncak klasemen dan Singapura di urutan kedua yang sama-sama mengoleksi tujuh poin.
Kondisi sudah menelan kekalahan membuat Thom Haye dan kolega harus menang atas Singapura untuk satu tiket menuju empat besar. Tak ada tawar menawar untuk sekadar satu poin, mengingat di laga lain, Vietnam bertemu lawan mudah yakni Kamboja.
Hanya ada satu syarat agar Tiimnas Indonesia lolos ke empat besar Piala AFF 2026 yakni menang atas Singapura dengan skor berapapun, tanpa peduli hasil laga Vietnam vs Kamboja.
Jika seri atau kalah, peluang lolos ke empat besar resmi pupus, meski di laga lain Vietnam gagal menang atas Kamboja.
Singapura vs Indonesia
Jumat, 7 Agustus 2026
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