Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.47 WIB

Hadapi Singapura, Ini Syarat Timnas Indonesia Bisa Lolos ke Semifinal Piala AFF 2026

Para pemain Timnas Indonesia usai dikalahkan Vietnam di pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Para pemain Timnas Indonesia usai dikalahkan Vietnam di pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan melakoni laga terakhir fase grup Piala AFF 2026 dengan menghadapi tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar, pada Jumat (7/8).

Untuk lolos menuju semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026 atau piala AFF, hanya ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh timnas Indonesia asuhan John Herdman.

Kekalahan pada laga kedua melawan Vietnam dengan skor 0-3 di Bogor, membuat langkah Indonesia semakin berat. Sebab di laga penutup Grup A harus bertamu ke markas Singapura yang belum menelan kekalahan.

Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat tiga dengan enam poin, di bawah Vietnam di puncak klasemen dan Singapura di urutan kedua yang sama-sama mengoleksi tujuh poin. 

Kondisi sudah menelan kekalahan membuat Thom Haye dan kolega harus menang atas Singapura untuk satu tiket menuju empat besar. Tak ada tawar menawar untuk sekadar satu poin, mengingat di laga lain, Vietnam bertemu lawan mudah yakni Kamboja.

Syarat Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF 2026

Hanya ada satu syarat agar Tiimnas Indonesia lolos ke empat besar Piala AFF 2026 yakni menang atas Singapura dengan skor berapapun, tanpa peduli hasil laga Vietnam vs Kamboja.

Jika seri atau kalah, peluang lolos ke empat besar resmi pupus, meski di laga lain Vietnam gagal menang atas Kamboja.

Klasemen Sementara Grup A

  1. Vietnam 7 poin
  2. Singapura 7 poin
  3. Indonesia 6 poin
  4. Kamboja 0 poin
  5. Timor Leste 0 poin

Jadwal Piala AFF 2026

Singapura vs Indonesia

Jumat, 7 Agustus 2026

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Jalani Laga Hidup Mati Kontra Singapura, Erick Thohir Yakin Timnas Indonesia Beri Penampilan Terbaik - Image
Sepak Bola Indonesia

Jalani Laga Hidup Mati Kontra Singapura, Erick Thohir Yakin Timnas Indonesia Beri Penampilan Terbaik

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.08 WIB

Gavin Lee Ungkap Cara Singapura Redam Mitchell Baker di Laga Hidup Mati Timnas Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Gavin Lee Ungkap Cara Singapura Redam Mitchell Baker di Laga Hidup Mati Timnas Indonesia

Jumat, 7 Agustus 2026 | 21.48 WIB

Nonton Gratis Singapura vs Timnas Indonesia Malam Ini, Berebut Tiket Semifinal Piala AFF 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Nonton Gratis Singapura vs Timnas Indonesia Malam Ini, Berebut Tiket Semifinal Piala AFF 2026

Jumat, 7 Agustus 2026 | 21.10 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore