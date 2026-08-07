Nonton Gratis Singapura vs Timnas Indonesia Malam Ini, Berebut Tiket Semifinal Piala AFF 2026

Pemain timnas Indonesia Mitchell Lee Baker di kawal ketat pemain Vietnam pada pertandingan Grup A ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026). Nonton gratis Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 7/8/2026. Simak jadwal, siaran langsung, dan cara dapat tiket semifinal timnas yang seru. (Dery Ridwansah/ JawaPos.con)
JawaPos.com — Timnas Indonesia menghadapi Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar, Kallang, Jumat (7/8/2026), pukul 20.00 WIB, dalam pertandingan penentu peluang menuju semifinal.
Duel ini bisa disaksikan melalui RCTI, GTV, dan live streaming Vision+, sementara siaran gratis juga tersedia di kanal YouTube YBRAP.
Pertandingan Singapura vs Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung Jumat (7/8/2026) di Stadion Jalan Besar, Kallang, Singapura, pada laga terakhir fase grup yang menentukan persaingan menuju semifinal.
Pertandingan ini menjadi momen penting bagi kedua kesebelasan karena hasil akhir bakal berpengaruh langsung terhadap peluang mereka melangkah ke empat besar.
Timnas Indonesia datang dengan misi meraih kemenangan setelah persaingan Grup A berlangsung ketat hingga pertandingan terakhir.
Skuad Garuda tidak ingin kehilangan momentum dalam perburuan tiket semifinal sehingga kemenangan menjadi target utama yang harus diwujudkan di markas Singapura.
Stadion Jalan Besar juga bakal menjadi panggung duel sarat gengsi antara dua negara yang sama-sama memiliki kepentingan besar.
Singapura mendapat keuntungan karena tampil di depan pendukung sendiri, sedangkan Timnas Indonesia harus mampu mengatasi tekanan tuan rumah demi membawa pulang hasil maksimal.
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Kick-off Singapura vs Timnas Indonesia dijadwalkan berlangsung pukul 20.00 WIB pada Jumat (7/8/2026).
Waktu pertandingan tersebut membuat pencinta sepak bola Indonesia bisa mengikuti perjuangan skuad Garuda pada malam hari saat perebutan tiket semifinal Piala AFF 2026 memasuki fase krusial.
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