Bonek Juaranya! Azrul Ananda Bangga Suporter Persebaya Surabaya Jadi yang Terbaik di Piala Presiden

JawaPos.com — Bonek dinobatkan sebagai Suporter Terbaik Piala Presiden 2026 setelah setia mendukung Persebaya Surabaya sepanjang turnamen, sebuah penghargaan yang membuat Presiden Persebaya Surabaya Azrul Ananda bangga.

Bonek menerima hadiah Rp 100 juta yang diwakili manajer tim Green Force, Alex Tualeka, setelah Persebaya Surabaya memastikan gelar juara dengan mengalahkan Persib Bandung lewat adu penalti 6-5.

Penghargaan tersebut menjadi pelengkap pesta Persebaya Surabaya setelah menutup Piala Presiden 2026 dengan trofi juara.

Green Force bermain imbang 1-1 selama 120 menit sebelum akhirnya menang dalam drama adu penalti pada final di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (6/8) malam.

Mengapa Azrul Ananda Sebut Bonek Suporter Juara? Azrul Ananda memberikan apresiasi khusus kepada seluruh suporter Persebaya Surabaya setelah Bonek terpilih sebagai Suporter Terbaik Piala Presiden 2026.

Menurutnya, dukungan Bonek menjadi bagian penting dari perjalanan klub dalam menghadapi turnamen sekaligus persiapan menuju musim 2026/2027.

“Alhamdulillah. Persebaya menjadi juara Piala Presiden 2026. Selamat untuk seluruh pemain, pelatih, manajemen, dan seluruh staf yang telah mencurahkan segala energinya untuk menghadapi musim bersejarah ke depan,” ujar Azrul Ananda, Jumat (7/8/2026) di kanal Instagram Persebaya Surabaya.

Presiden Persebaya Surabaya itu kemudian menyampaikan ucapan khusus kepada Bonek yang berada di berbagai tempat.