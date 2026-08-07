Bernardo Tavares Minta Bonek Penuhi GBT 15 Agustus, Rayakan Juara Persebaya Surabaya Bersama!

JawaPos.com — Bernardo Tavares meminta Bonek dan Bonita memadati Gelora Bung Tomo (GBT) pada 15 Agustus 2026 untuk merayakan gelar Piala Presiden bersama Persebaya Surabaya.

Ajakan itu disampaikan setelah Green Force mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti 6-5 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026).

Bernardo Tavares Ajak Bonek Penuhi Gelora Bung Tomo Bernardo Tavares menyebut kemenangan di final Piala Presiden 2026 sangat berarti bagi Persebaya Surabaya setelah penantian panjang tanpa trofi besar.

Pelatih asal Portugal itu pun meminta Bonek dan Bonita hadir langsung di Gelora Bung Tomo pada 15 Agustus untuk memberikan apresiasi kepada para pemain.

“Selamat, bonek-bonita. Saya harap pada 15 Agustus saat pertandingan di GBT (Gelora Bung Tomo), kita akan memiliki pertandingan di sana, dan cara terbaik untuk mengatakan terima kasih kepada para pemain adalah dengan memadati stadion. Ayo, penuhi stadion,” ujar Bernardo Tavares, Kamis (6/8/2026).

Ajakan tersebut disampaikan Bernardo setelah Persebaya Surabaya memastikan trofi Piala Presiden 2026 melalui drama adu penalti.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi momen penting karena Green Force akhirnya membawa pulang trofi besar setelah 22 tahun.

“Kami membawa trofi, Piala Presiden pertama untuk Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa trofi besar, sekarang sudah tiba. Hari ini, 6 Agustus, Persebaya memiliki trofi,” kata Bernardo.