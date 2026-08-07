Presiden Persebaya Surabaya Angkat Bicara Usai Juara, Azrul Ananda: Menuju Bintang Melalui Kesulitan

CEO Persebaya Azrul Ananda (kanan) dukung keputusan panitia gelar semifinal dan final Piala Presiden 2026 di venue netral. (Istimewa)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi menjadi juara Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib Bandung 6-5 melalui adu penalti di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (6/8/2026) malam.
Hasil itu diraih setelah kedua tim bermain 1-1 selama 120 menit, sekaligus memberi Persebaya Surabaya trofi perdana Piala Presiden dan suntikan kepercayaan diri menuju musim 2026/2027.
Presiden Persebaya Surabaya Azrul Ananda langsung menyampaikan apresiasi setelah Green Force memastikan gelar juara tersebut.
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Dalam pesan yang disampaikan Jumat (7/8/2026) melalui kanal Instagram Persebaya Surabaya, Azrul menilai perjuangan di Piala Presiden 2026 menjadi gambaran penting untuk menghadapi musim sesungguhnya.
“Alhamdulillah. Persebaya menjadi juara Piala Presiden 2026. Selamat untuk seluruh pemain, pelatih, manajemen, dan seluruh staf yang telah mencurahkan segala energinya untuk menghadapi musim bersejarah ke depan,” ujar Azrul Ananda.
Gelar tersebut juga datang setelah perjalanan singkat namun padat di Piala Presiden 2026.
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Persebaya Surabaya mampu menjaga momentum hingga partai puncak dan kemudian menuntaskan laga final melalui adu penalti, sebuah situasi yang menuntut ketenangan pemain serta kesiapan seluruh tim.
Kemenangan 6-5 atas Persib Bandung membuat trofi perdana Piala Presiden 2026 terasa semakin istimewa.
Bagi klub, keberhasilan itu dapat menjadi bekal mental sebelum menghadapi tantangan kompetisi 2026/2027 yang tentu memiliki tuntutan lebih panjang dan tekanan lebih besar.
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