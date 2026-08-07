Reza Arya Bangga Antarkan Persebaya Surabaya Juara, Minta Bonek Hadir 15 Agustus di Gelora Bung Tomo

JawaPos.com — Reza Arya Pratama mengaku bangga setelah membantu Persebaya Surabaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026 dan berharap Bonek-Bonita hadir di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada 15 Agustus.

Kiper asal Parepare itu menyampaikan ajakan tersebut seusai Persebaya Surabaya mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dalam final di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026).

Apa pesan Reza Arya Pratama untuk Bonek-Bonita?

Reza Arya Pratama mengajak Bonek-Bonita datang langsung pada 15 Agustus untuk merayakan keberhasilan Persebaya Surabaya sekaligus menyaksikan laga uji coba menghadapi tim asal Malaysia.

Ajakan itu disampaikan setelah kiper 26 tahun tersebut menjadi salah satu pemain penting dalam kemenangan dramatis Persebaya Surabaya atas Persib Bandung di final Piala Presiden 2026.

"Terima kasih. Mungkin dari saya sebagai pemain, alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan. Penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud,” ujar Reza Arya, Kamis (6/8/2026).

“Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman, hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu, kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery.”

Reza menilai perjuangan Persebaya Surabaya menuju gelar juara tidak mudah karena tim harus menjalani pertandingan dengan waktu pemulihan yang terbatas.