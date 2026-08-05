Reaksi 3 Pemain Persib Bandung usai Kalahkan Persija Jakarta di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persib Bandung mengalahkan Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (4/8).

Dengan kemenangan melawan Persija, Persib dipastikan melangkah ke final Piala Presiden 2026. Kemenangan tersebut juga membuat para pemain Persib merayakannya di sosial media.

Nah, berikut ini merupakan reaksi tiga pemain Persib di sosial media setelah menang melawan Persija di Piala Presiden 2026. Jika ingin mengetahuinya, baca terus artikel ini.

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1. Luciano Guaycochea Luciano Guaycochea memuji kerja sama para pemain Persib. Menurut dia, hal tersebut merupakan kunci kesuksesan timnya saat mengalahkan Persija.

"Kerja sama tim yang hebat untuk mencapai final Piala Presiden," tulis Luciano Guaycochea di Instagram. Sebuah pesan singkat yang merupakan pujian untuk pemain Persib.

Berbicara mengenai pertandingan, gelandang 34 tahun tersebut mengaku Persib bermain bagus di babak pertama. Sementara di babak kedua, Guaycochea mengatakan dia dan rekan setimnya mengalami kelelahan.

"Di babak pertama, saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus. Sedikit sulit karena lapangan agak kering dan cuaca yang panas terlebih kami pergi (ke Bali) sehari sebelumnya," ujar Luciano Guaycochea.

"Di babak kedua, permainan kami menurun karena lelah. Jika kalian semua bertanya kepada orang-orang yang berada di ruang ganti, saya tidak tahu bagaimana kami akan menjalani final nanti karena amat sangat lelah," kata Guaycochea yang dikutip laman resmi Persib, Rabu (5/8).