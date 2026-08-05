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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 6 Agustus 2026 | 01.58 WIB

Terbaru Adam Przybek! Berikut Deretan Mantan Pemain Asing Persib yang Pilih Main di Luar Negeri

Mantan kiper Persib Bandung Adam Przybek. (Dok. Adam Przybek) - Image

Mantan kiper Persib Bandung Adam Przybek. (Dok. Adam Przybek)

JawaPos.com - Persib Bandung banyak melepas para pemain menjelang menghadapi musim 2026/2027. Beberapa di antaranya adalah para pemain asing yang punya kontribusi saat Pangeran Biru menjadi juara Super League musim lalu.

Uniknya, para pemain asing yang pergi meninggalkan Persib tidak melanjutkan karirnya di Indonesia. Mereka lebih memilih tawaran bermain di negara lain.

Nah, berikut ini deretan mantan pemain asing Persib Bandung yang sudah mendapatkan tim baru di luar negeri. Siapa saja mereka? Baca terus artikel ini.

1. Federico Barba

Bek tangguh Persib di musim lalu ini memutuskan kembali bermain di Italia bersama Palermo. Melansir Transfermarkt, Federico Barba sudah dikontrak hingga 30 Juni 2027.

Federico Barba menunjukkan kualitas sebagai bek berpengalaman dengan bermain sebanyak 35 laga di semua kompetisi bersama Persib. Bek asal Italia tersebut juga mengoleksi lima gol di Super League musim lalu.

2. Frans Putros

Usai membela timnas Irak di Piala Dunia 2026, Frans Putros memilih meninggalkan Persib. Bek 33 tahun tersebut memutuskan bergabung dengan CAHN FC yang merupakan tim juara Liga Vietnam musim 2025/2026.

CAHN FC menjadi tim ketiganya di Asia Tenggara setelah pernah membela Port FC dan Persib. Bersama tim tersebut, Putros akan bermain di Liga Champions AFC Elite musim depan.

Di Persib, Putros merupakan pilihan utama Bojan Hodak saat itu. Ia bermain 36 laga dengan mengoleksi dua gol dan satu assist di semua kompetisi.

3. Andrew Jung

Andrew Jung memutuskan untuk pindah ke Liga Vietnam dan bergabung Hanoi FC. Di tim tersebut, dia sudah dikontrak hingga 30 Juni 2028.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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