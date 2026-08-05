Kondisi Dion Markx dan Berguinho Jelang Final Piala Presiden Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

Dion Markx menjadi perhatian Bobotoh jelang Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di final Piala Presiden 2026. (Persib)
JawaPos.com - Kondisi Dion Markx terus membaik menjelang final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8).
Sementara itu, Berguinho masih menjalani pemulihan dan belum bisa berlari atau melompat sehingga kondisinya menjadi perhatian Maung Bandung.
Jadwal Persib vs Persebaya Surabaya pada final Piala Presiden 2026 berlangsung pada Kamis (6/8). Duel yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, tersebut dijadwalkan live melalui Indosiar dan Vidio.
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Final ini menjadi pertarungan penting bagi Persib Bandung dan Persebaya Surabaya untuk menentukan tim yang berhak mengangkat trofi Piala Presiden 2026.
Namun, persiapan kedua tim juga dibayangi persoalan kebugaran pemain setelah menjalani rangkaian pertandingan dalam waktu singkat.
Dion Markx menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan menjelang pertandingan Persib Bandung vs Persebaya Surabaya.
Pemain tersebut bahkan sudah menjalani beberapa tes di pantai dan tetap berlatih setiap hari sebagai bagian dari proses untuk mengembalikan kondisinya.
Igor Tolic menyampaikan perkembangan Dion Markx saat memberikan keterangan pada Rabu (5/8). Pelatih Persib Bandung itu menyebut kondisi Dion Markx terus membaik sehingga peluangnya untuk kembali beraktivitas bersama tim masih terus dipantau.
"Kondisi Dion (Markx) terus membaik, perkembangannya bagus. Dia sudah menjalani beberapa tes di pantai dan berlatih setiap hari," ujar Igor Tolic, Rabu (5/8).
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