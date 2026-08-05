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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 6 Agustus 2026 | 00.21 WIB

Igor Tolic Paham Gaya Main Lawan! Persib Siap Ladeni Persebaya di Final Piala Presiden

Igor Tolic menyiapkan Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya pada final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. (Persib) - Image

Igor Tolic menyiapkan Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya pada final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung siap menghadapi Persebaya Surabaya pada final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8).

Igor Tolic menilai gaya main Green Force Persebaya masih sama seperti yang dikenal sebelumnya, meski minim waktu persiapan membuat kondisi fisik pemain menjadi pertaruhan utama.

Igor Tolic Sudah Punya Gambaran Permainan Persebaya Surabaya

Igor Tolic mengaku belum melihat detail permainan Persebaya Surabaya secara menyeluruh, tetapi pelatih Persib Bandung itu sudah mendapatkan gambaran dari penampilan Green Force pada pertandingan sebelumnya.

Dia menyebut gaya permainan Persebaya Surabaya masih memiliki karakter yang sama seperti yang selama ini dikenal.

“Sejujurnya, saya belum melihat detailnya. Saya sempat menonton pertandingannya sedikit kemarin,” ujar Igor Tolic, Rabu (5/8).

Pernyataan tersebut menunjukkan Persib Bandung tidak datang ke final Piala Presiden 2026 tanpa gambaran mengenai lawannya, meski waktu untuk melakukan analisis lebih mendalam sangat terbatas.

“Gayanya masih sama seperti yang kita kenal sebelumnya, jadi kita hanya perlu tahu siapa yang akan bermain untuk Persebaya dan siapa yang akan bermain untuk Persib,” lanjut dia.

Fokus Igor Tolic kini bukan sekadar membaca pola permainan, tetapi juga memantau komposisi pemain yang akan turun di pertandingan final.

Kondisi Fisik Pemain Jadi Pertaruhan

Final Piala Presiden 2026 hanya berjarak satu hari dari pertandingan semifinal yang dimainkan kedua tim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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