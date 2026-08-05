Igor Tolic Paham Gaya Main Lawan! Persib Siap Ladeni Persebaya di Final Piala Presiden

JawaPos.com - Persib Bandung siap menghadapi Persebaya Surabaya pada final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8).

Igor Tolic menilai gaya main Green Force Persebaya masih sama seperti yang dikenal sebelumnya, meski minim waktu persiapan membuat kondisi fisik pemain menjadi pertaruhan utama.

Igor Tolic Sudah Punya Gambaran Permainan Persebaya Surabaya Igor Tolic mengaku belum melihat detail permainan Persebaya Surabaya secara menyeluruh, tetapi pelatih Persib Bandung itu sudah mendapatkan gambaran dari penampilan Green Force pada pertandingan sebelumnya.

Dia menyebut gaya permainan Persebaya Surabaya masih memiliki karakter yang sama seperti yang selama ini dikenal.

“Sejujurnya, saya belum melihat detailnya. Saya sempat menonton pertandingannya sedikit kemarin,” ujar Igor Tolic, Rabu (5/8).

Pernyataan tersebut menunjukkan Persib Bandung tidak datang ke final Piala Presiden 2026 tanpa gambaran mengenai lawannya, meski waktu untuk melakukan analisis lebih mendalam sangat terbatas.

“Gayanya masih sama seperti yang kita kenal sebelumnya, jadi kita hanya perlu tahu siapa yang akan bermain untuk Persebaya dan siapa yang akan bermain untuk Persib,” lanjut dia.

Fokus Igor Tolic kini bukan sekadar membaca pola permainan, tetapi juga memantau komposisi pemain yang akan turun di pertandingan final.