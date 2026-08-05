Rachmat Irianto Ungkap Kunci Persebaya Singkirkan Arema FC, Kini Fokus Pulihkan Fisik Jelang Final

JawaPos.com - Persebaya Surabaya memastikan langkah ke final Piala Presiden 2026. Green Foerce mengalahkan Arema FC 1-0 pada laga semifinal di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) malam WIB.

Kemenangan itu membawa Persebaya Surabaya selangkah lebih dekat untuk meraih gelar juara, meski harus melalui pertandingan yang menguras tenaga.

Bek Persebaya Rachmat Irianto mengakui, kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Duel bertajuk Derby Jawa Timur berlangsung sangat ketat dan menguji mental seluruh pemain hingga menit-menit terakhir.

Gol semata wayang Persebaya dicetak Yuran Fernandes lewat sundulan pada masa injury time babak pertama. Gol tersebut menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung sengit sejak awal.

Meski Arema FC bermain dengan sepuluh pemain setelah mendapat kartu merah pada menit ke-66, Persebaya tetap mendapat tekanan sepanjang babak kedua. Rian menilai kondisi fisik tim yang mulai menurun akibat padatnya jadwal pertandingan membuat laga terasa semakin berat.

"Pertandingan ini benar-benar tidak mudah. Kondisi fisik kami cukup terkuras sehingga ada beberapa kesalahan kecil yang sebenarnya bisa dihindari. Namun yang terpenting, seluruh pemain tetap mampu menjaga fokus, saling membantu, dan berjuang bersama hingga pertandingan berakhir," ujar Rachmat Irianto.

Pemain berusia 26 tahun itu menjelaskan bahwa jadwal Piala Presiden 2026 yang padat menjadi tantangan besar bagi seluruh skuad Persebaya. Waktu pemulihan yang singkat ditambah perjalanan antarkota membuat pemain harus bekerja ekstra menjaga kebugaran.

"Memang benar kami sangat kelelahan. Jadwal pertandingan yang padat, ditambah waktu pemulihan yang singkat dan perjalanan antarkota, membuat kondisi fisik pemain cukup terkuras. Setelah bermain malam, kami langsung menjalani recovery keesokan paginya sebelum kembali melakukan perjalanan. Situasi itu tentu tidak mudah bagi kami," kata Rachmat Irianto.