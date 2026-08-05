Persib Bandung Bisa Punya 3 Tim! Psywar Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares Jelang Final

Bernardo Tavares ungkap Persib Bandung bisa punya 3 starting line up di final. Persebaya hadapi tantangan skuad kecil dan waktu persiapan singkat. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya melaju ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (4/8/2026) malam.
Kemenangan lewat sundulan Yuran Fernandes itu mengantar Green Force menghadapi Persib Bandung, yang disebut Bernardo Tavares memiliki kedalaman skuad hingga mampu membentuk tiga starting line up.
Bernardo Tavares secara terbuka menyoroti kekuatan Persib Bandung menjelang pertemuan kedua tim di final Piala Presiden 2026.
Pelatih asal Portugal itu menyebut Persib Bandung memiliki skuad dengan kedalaman yang membuat mereka bisa membentuk tiga tim berdasarkan komposisi pemain yang tersedia.
"Persib telah tiga kali menjadi juara Super League, dan jika kita menganalisis bursa transfer, kita bisa membuat tiga tim berdasarkan skuad Persib," ujar Bernardo Tavares, Selasa (4/8/2026).
Pernyataan tersebut menjadi psywar Bernardo Tavares sebelum pertandingan final.
Di sisi lain, Bernardo juga mengakui Persebaya Surabaya datang dengan kondisi berbeda karena memiliki skuad yang lebih kecil dibandingkan calon lawannya.
"Saat ini kami memiliki skuad yang kecil, kami memiliki beberapa pemain muda dari Akademi yang bersama kami, juga pemain lain yang cedera musim lalu yang mendapat beberapa menit bermain," kata Bernardo.
Persebaya Surabaya memastikan tiket final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0 pada semifinal di Stadion Kapten I Wayan Dipta.
Yuran Fernandes menjadi pembeda setelah bek asal Tanjung Verde itu mencetak gol melalui sundulan pada penghujung babak pertama.
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