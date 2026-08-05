Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 5 Agustus 2026 | 23.39 WIB

Marcos Santos Minta Maaf usai Arema FC Kalah dari Persebaya, Fokus Rebut Juara Ketiga Piala Presiden

Pelatih Arema FC Marcos Santos. (Istimewa) - Image

Pelatih Arema FC Marcos Santos. (Istimewa)

JawaPos.com - Arema FC harus mengakhiri langkah di Piala Presiden 2026 setelah kalah tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya pada laga semifinal. Hasil tersebut membuat Singo Edan gagal tampil di partai final dan harus mengalihkan fokus ke perebutan tempat ketiga. 

Sepanjang pertandingan, Arema FC sebenarnya tampil cukup dominan. Tim asuhan Marcos Santos lebih banyak menguasai permainan dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya ke gawang Persebaya.

Namun, efektivitas menjadi pembeda. Persebaya mampu memanfaatkan satu peluang emas menjadi gol yang akhirnya memastikan kemenangan.

Usai pertandingan, Pelatih Arema FC Marcos Santos menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh Aremania karena belum mampu membawa tim melaju ke final.

Meski demikian, dia tetap mengapresiasi semangat juang para pemain yang dinilainya terus menunjukkan perkembangan selama turnamen berlangsung.

Menurut Marcos, Arema tidak kehilangan komitmen maupun kerja keras di atas lapangan. Performa tim mengalami peningkatan dari pertandingan pertama hingga semifinal, sehingga menjadi modal penting menghadapi musim kompetisi yang akan datang.

"Kami ingin meminta maaf kepada seluruh Aremania. Namun saya melihat tim ini sudah menunjukkan komitmen dan perkembangan yang sangat baik. Kami sedang membangun kembali Arema untuk menjadi tim yang mampu bersaing memperebutkan prestasi," ujar Marcos dalam konferensi pers usai laga.

Kekalahan dari Persebaya membuat Arema hanya memiliki waktu singkat sebelum kembali bertanding. Singo Edan dijadwalkan menghadapi Persija Jakarta pada laga perebutan peringkat ketiga yang berlangsung Kamis (6/8).

Marcos memastikan fokus tim saat ini adalah memulihkan kondisi fisik pemain agar siap tampil maksimal. Meski gagal mencapai target utama, dia menegaskan Arema tetap memburu kemenangan sebagai bentuk penghormatan kepada klub dan para pendukung.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Pemain Persebaya Surabaya Bukan Mesin! Bernardo Tavares Ungkap Beratnya Hadapi Arema FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Pemain Persebaya Surabaya Bukan Mesin! Bernardo Tavares Ungkap Beratnya Hadapi Arema FC

Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.18 WIB

Persebaya ke Final Usai Tekuk Arema FC, Bernardo Tavares Fokus Matangkan Tim Jelang Kompetisi - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya ke Final Usai Tekuk Arema FC, Bernardo Tavares Fokus Matangkan Tim Jelang Kompetisi

Rabu, 5 Agustus 2026 | 07.05 WIB

Hasil Persebaya vs Arema FC 1-0: Gol Yuran Fernandes Bawa Green Force ke Final Piala Presiden - Image
Sepak Bola Indonesia

Hasil Persebaya vs Arema FC 1-0: Gol Yuran Fernandes Bawa Green Force ke Final Piala Presiden

Rabu, 5 Agustus 2026 | 06.05 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore