Marcos Santos Minta Maaf usai Arema FC Kalah dari Persebaya, Fokus Rebut Juara Ketiga Piala Presiden

JawaPos.com - Arema FC harus mengakhiri langkah di Piala Presiden 2026 setelah kalah tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya pada laga semifinal. Hasil tersebut membuat Singo Edan gagal tampil di partai final dan harus mengalihkan fokus ke perebutan tempat ketiga.

Sepanjang pertandingan, Arema FC sebenarnya tampil cukup dominan. Tim asuhan Marcos Santos lebih banyak menguasai permainan dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya ke gawang Persebaya.

Namun, efektivitas menjadi pembeda. Persebaya mampu memanfaatkan satu peluang emas menjadi gol yang akhirnya memastikan kemenangan.

Usai pertandingan, Pelatih Arema FC Marcos Santos menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh Aremania karena belum mampu membawa tim melaju ke final.

Meski demikian, dia tetap mengapresiasi semangat juang para pemain yang dinilainya terus menunjukkan perkembangan selama turnamen berlangsung.

Menurut Marcos, Arema tidak kehilangan komitmen maupun kerja keras di atas lapangan. Performa tim mengalami peningkatan dari pertandingan pertama hingga semifinal, sehingga menjadi modal penting menghadapi musim kompetisi yang akan datang.

"Kami ingin meminta maaf kepada seluruh Aremania. Namun saya melihat tim ini sudah menunjukkan komitmen dan perkembangan yang sangat baik. Kami sedang membangun kembali Arema untuk menjadi tim yang mampu bersaing memperebutkan prestasi," ujar Marcos dalam konferensi pers usai laga.

Kekalahan dari Persebaya membuat Arema hanya memiliki waktu singkat sebelum kembali bertanding. Singo Edan dijadwalkan menghadapi Persija Jakarta pada laga perebutan peringkat ketiga yang berlangsung Kamis (6/8).