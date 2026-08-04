Hasil Persebaya vs Arema FC 1-0: Gol Yuran Fernandes Bawa Green Force ke Final Piala Presiden

JawaPos.com - Persebaya Surabaya mengalahkan Arema FC 1-0 pada semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) malam. Gol tunggal Yuran Fernandes pada menit ke-45+7 memastikan Green Force melaju ke final untuk menghadapi Persib Bandung, sedangkan Arema FC harus bertarung melawan Persija Jakarta dalam perebutan tempat ketiga.

Kemenangan tersebut diraih Persebaya Surabaya melalui pertandingan yang berlangsung keras dan penuh tensi. Wasit mengeluarkan total sembilan kartu kuning serta satu kartu merah langsung untuk Diego Landis pada babak kedua.

Yuran Fernandes Pecah Kebuntuan Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya dan Arema FC bermain hati-hati sejak pertandingan dimulai dengan kedua tim berusaha meminimalkan kesalahan. Situasi tersebut membuat peluang berbahaya relatif terbatas pada menit-menit awal semifinal Piala Presiden 2026.

Arema FC sempat mencetak gol melalui Alfarizi, tetapi wasit menganulirnya karena sang pemain lebih dulu berada dalam posisi offside. Singo Edan kemudian kembali mendapatkan peluang emas pada menit ke-30 melalui Joel Vinicius, tetapi penyelesaiannya masih melebar dari gawang Ernando.

Peristiwa kontroversial terjadi menjelang turun minum ketika Matheus Blade sempat diganjar kartu merah setelah dianggap mengangkat kaki terlalu tinggi saat berebut bola dengan Miguel Pereira. Wasit kemudian meninjau tayangan ulang melalui Video Assistant Referee (VAR) dan mengubah hukuman tersebut menjadi kartu kuning.

Persebaya Surabaya akhirnya memecah kebuntuan pada masa tambahan waktu babak pertama melalui Yuran Fernandes. Berawal dari sepak pojok Francisco Rivera, bek asal Cape Verde tersebut menyundul bola yang gagal diantisipasi Adi Satryo untuk membawa Green Force unggul 1-0 pada menit ke-45+7.

Arema FC Kehilangan Diego Landis Arema FC memasuki babak kedua dengan permainan lebih agresif setelah tertinggal satu gol dari Persebaya Surabaya. Tim besutan Singo Edan berusaha meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyama kedudukan sekaligus menjaga peluang lolos ke final Piala Presiden 2026.

Persebaya Surabaya nyaris menggandakan keunggulan pada menit ke-60 melalui tendangan bebas Jefferson Silva. Bola mengarah ke pojok kanan atas gawang, tetapi Adi Satryo tampil sigap dengan menepis peluang tersebut.