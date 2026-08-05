Pemain Persebaya Surabaya Bukan Mesin! Bernardo Tavares Ungkap Beratnya Hadapi Arema FC

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memastikan tiket final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (4/8/2026) malam.

Kemenangan lewat gol Yuran Fernandes itu terasa semakin berat karena pemain Green Force menjalani waktu istirahat dan pemulihan lebih singkat dibanding laga sebelumnya.

Bernardo Tavares mengakui duel melawan Arema FC berjalan sulit dan menguras tenaga pemain Persebaya Surabaya.

Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya tetap pantas mendapat apresiasi karena mampu bertahan hingga akhir meski kondisi fisik belum berada pada level terbaik.

Bernardo Tavares: Pemain Persebaya Surabaya Bukan Mesin Bernardo Tavares secara terbuka menyebut kondisi fisik pemain Persebaya Surabaya tidak ideal saat menghadapi Arema FC.

Faktor waktu istirahat dan pemulihan yang lebih pendek membuat para pemain harus bekerja ekstra keras dalam pertandingan semifinal Piala Presiden 2026 tersebut.

"Para pemain lelah, mereka bukan mesin. Saya bangga pada mereka karena saya tahu kondisi fisik mereka tidak dalam kondisi terbaik," ujar Bernardo Tavares, Selasa (4/8/2026).

Komentar itu menggambarkan tantangan yang dihadapi Green Force dalam laga semifinal.

Persebaya Surabaya tetap mampu mempertahankan keunggulan 1-0 meski Arema FC terus memberikan tekanan, terutama setelah pertandingan memasuki babak kedua.