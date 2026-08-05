Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.18 WIB

Pemain Persebaya Surabaya Bukan Mesin! Bernardo Tavares Ungkap Beratnya Hadapi Arema FC

Bernardo Tavares menyoroti kondisi fisik pemain Persebaya Surabaya setelah menang 1-0 atas Arema FC di semifinal Piala Presiden 2026. (Dok. Persebaya) - Image

Bernardo Tavares menyoroti kondisi fisik pemain Persebaya Surabaya setelah menang 1-0 atas Arema FC di semifinal Piala Presiden 2026. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memastikan tiket final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (4/8/2026) malam.

Kemenangan lewat gol Yuran Fernandes itu terasa semakin berat karena pemain Green Force menjalani waktu istirahat dan pemulihan lebih singkat dibanding laga sebelumnya.

Bernardo Tavares mengakui duel melawan Arema FC berjalan sulit dan menguras tenaga pemain Persebaya Surabaya.

Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya tetap pantas mendapat apresiasi karena mampu bertahan hingga akhir meski kondisi fisik belum berada pada level terbaik.

Bernardo Tavares: Pemain Persebaya Surabaya Bukan Mesin

Bernardo Tavares secara terbuka menyebut kondisi fisik pemain Persebaya Surabaya tidak ideal saat menghadapi Arema FC.

Faktor waktu istirahat dan pemulihan yang lebih pendek membuat para pemain harus bekerja ekstra keras dalam pertandingan semifinal Piala Presiden 2026 tersebut.

"Para pemain lelah, mereka bukan mesin. Saya bangga pada mereka karena saya tahu kondisi fisik mereka tidak dalam kondisi terbaik," ujar Bernardo Tavares, Selasa (4/8/2026).

Komentar itu menggambarkan tantangan yang dihadapi Green Force dalam laga semifinal.

Persebaya Surabaya tetap mampu mempertahankan keunggulan 1-0 meski Arema FC terus memberikan tekanan, terutama setelah pertandingan memasuki babak kedua.

Bernardo juga mengakui laga tersebut tidak berjalan seperti permainan terbaik yang bisa ditampilkan timnya.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Jadwal Persib vs Persebaya Final Piala Presiden 2026: Prediksi, H2H, Susunan Pemain, Live Streaming - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal Persib vs Persebaya Final Piala Presiden 2026: Prediksi, H2H, Susunan Pemain, Live Streaming

Rabu, 5 Agustus 2026 | 16.36 WIB

Reza Arya Ungkap Hubungannya dengan Ernando Ari: Duo Kiper Persebaya Sering Makan dan Ngopi Bareng - Image
Sepak Bola Indonesia

Reza Arya Ungkap Hubungannya dengan Ernando Ari: Duo Kiper Persebaya Sering Makan dan Ngopi Bareng

Rabu, 5 Agustus 2026 | 15.29 WIB

Update Kondisi Alex Martins: Cedera Dislokasi Bahu, Persebaya Fokus Jalani Program Rehabilitasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Update Kondisi Alex Martins: Cedera Dislokasi Bahu, Persebaya Fokus Jalani Program Rehabilitasi

Rabu, 5 Agustus 2026 | 14.45 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore