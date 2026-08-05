AS Roma Raih Kemenangan Perdana Pramusim, Santiago Castro dan Koulierakis Langsung Cetak Gol

JawaPos.com - AS Roma akhirnya memutus tren negatif pada pramusim setelah menaklukkan Newport County. Dua pemain anyar langsung memberi dampak dengan mencetak gol pada laga debut mereka.

AS Roma akhirnya meraih kemenangan pertama pada pramusim setelah mengalahkan Newport County 4-1. Hasil ini menjadi angin segar bagi Gian Piero Gasperini setelah Giallorossi sebelumnya gagal menang dalam dua laga uji coba.

“Pertandingan melawan Newport County ini sangat krusial setelah Roma belum meraih satu kemenangan di pramusim ini, sehingga ada tekanan tambahan bagi sang pelatih, karena pemilik klub, Ryan Friedkin datang dan duduk di tribun untuk menyaksikan pertandingan,” ungkap Gasperini kepada Football Italia.

Kemenangan tersebut terasa penting karena Roma datang dengan tekanan cukup besar. Sebelumnya mereka ditahan AS Cannes 3-3 dan kemudian tumbang 1-4 dari Cardiff City, sehingga kemenangan atas Newport County menjadi momentum kebangkitan menjelang musim baru.

Menurut laporan Football Italia, pertandingan ini juga mendapat perhatian langsung dari pemilik klub Ryan Friedkin yang hadir di tribun.

Meski menang telak, Roma sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan. Newport County membuka laga dengan agresif melalui peluang Harrison Biggins dan Christian Doidge yang memaksa Mile Svilar bekerja keras di bawah mistar.

Roma akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-38. Bryan Cristante merebut bola di lini tengah sebelum mengalirkannya kepada Mario Hermoso di sisi kiri. Bek asal Spanyol itu kemudian melepaskan tembakan dari jarak dekat untuk membawa Giallorossi unggul.

Keunggulan Roma bertambah lewat titik penalti setelah Hermoso dilanggar di kotak terlarang. Santiago Castro yang menjalani laga debut dipercaya menjadi eksekutor dan sukses mencetak gol pertamanya bersama Giallorossi.

Gol ketiga juga lahir dari pemain baru. Berawal dari skema sepak pojok pendek, Paulo Dybala mengirim umpan silang yang disundul Konstantinos Koulierakis dari jarak dekat untuk mengubah skor menjadi 3-0.