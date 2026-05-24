Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Verona: Perlu Jaminan Agar Paulo Dybala Bertahan

Paulo Dybala (Dok. Instagram @paulodybala)

JawaPos.com – Bagi AS Roma, lolos ke Liga Champions bukan hanya tentang gengsi di lapangan hijau. Terlebih, Roma kali terakhir bermain dalam ajang tersebut pada musim 2018–2019.

Namun, bermain di ajang Liga Champions bisa mendongkrak dari sisi pendapatan klub berjuluk Il Lupi tersebut. Finansial yang sehat akan membantu Roma menyiapkan ekstensi kontrak wide attacker-nya Paulo Dybala.

La Joya, julukan Dybala dapat memperjuangkannya ketika Roma menghadapi Hellas Verona di Stadio Olimpico, Roma, dini hari nanti (siaran langsung Vidio pukul 01.45 WIB).

Seperti dilansir dari laman La Repubblica, Roma akan menawarkan ekstensi kontrak semusim kepada Dybala. Konon, nominalnya jauh lebih rendah dari kontraknya saat ini.

Dybala menerima bayaran senilai antara EUR 2 juta hingga EUR 2,5 juta yang akan ditambah bonus. Angkanya bisa bertambah jika Roma lolos ke Liga Champions musim depan.

Dilansir dari laman resmi klub, allenatore Roma Gian Piero Gasperini berharap pemain seperti Dybala on fire dalam laga terakhirnya nanti.

"Bukan hanya mimpi bagi kalian, tetapi mimpi bagi seluruh pendukung Roma (bermain di Liga Champions)," tegas Gasperini.

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Verona

AS ROMA (3-4-2-1)

99-Svilar (g);

22-Hermoso, 23-Mancini, 19-Celik;

12-Tsimikas, 8-El Aynaoui, 4-Cristante, 2-Rensch;

21-Dybala, 61-Pisilli;

14-Malen

Pelatih: Gian Piero Gasperini

HELLAS VERONA (5-3-2)

1-Montipo (g) (c);

7-Belghali, 15-Nelsson, 5-Edmundsson, 6-Valentini, 3-Frese;

4-Lovric, 24-Bernede, 11-Akpa Akpro;

10-Suslov, 18-Bowie

Pelatih: Paolo Sammarco

UTAK-ATIK LOLOS LIGA CHAMPIONS

AC Milan lolos, jika:

• Menang atas Cagliari Calcio.

• Seri dengan Cagliari Calcio, Como 1907 seri dengan US Cremonese, dan Juventus seri dengan Torino FC.

• Kalah dari Cagliari Calcio, Como 1907 seri dengan US Cremonese, dan Juventus seri dengan Torino FC.

AS Roma lolos, jika:

• Menang atas Hellas Verona.

• Seri dengan Hellas Verona, Como 1907 seri dengan US Cremonese, dan Juventus seri dengan Torino FC.

• Kalah dari Hellas Verona, Como 1907 seri dengan US Cremonese, dan Juventus seri dengan Torino FC.

Como 1907 lolos, jika:

• Menang atas US Cremonese, AC Milan kalah dari Cagliari Calcio, dan AS Roma kalah dari Hellas Verona.

• Menang atas US Cremonese, AC Milan seri dengan Cagliari Calcio, dan AS Roma seri dengan Hellas Verona. Como 1907 unggul gol agregat dari AC Milan dan AS Roma.

Juventus lolos, jika:

• Menang atas Torino FC, AC Milan kalah dari Cagliari Calcio, dan AS Roma kalah dari Hellas Verona.

• Menang atas Torino FC, AC Milan seri dengan Cagliari Calcio, dan AS Roma seri dengan Hellas Verona. Como 1907 unggul gol agregat dari AC Milan dan AS Roma.