Kapten AS Roma Puas Bisa Hajar Lazio, Bryan Cristante Puji Strategi Gian Piero Gasperini

JawaPos.com - Bryan Cristante memberikan komentarnya setelah AS Roma mengalahkan Lazio di Liga Italia pekan ke-37. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Stadio Olimpico, Minggu (17/5). Sang kapten juga memuji pelatih Gian Piero Gasperini.

Memenangkan laga Derby della Capitale disambut dengan bahagia oleh Bryan Cristante. Apalagi, AS Roma berhasil bertengger di posisi empat klasemen dan punya peluang menuju Liga Champions musim depan.

"Kami senang; kami berada di posisi yang kami inginkan. Kami memenangkan derbi, yang selalu menjadi pertandingan penting bagi kami," kata Bryan Cristante kepada DAZN yang dikutip dari laman Romapress, Senin (18/5).

Kapten AS Roma tersebut menilai performa timnya terus meningkat menjelang berakhirnya musim. Meski ada pasang surut, Cristante menegaskan bahwa para pemain selalu mengikuti instruksi sang pelatih, Gian Piero Gasperini.

"Momen ini dimulai sejak awal musim. Sejak kamp pelatihan, kami terus berkembang dengan mengikuti ide-ide pelatih dan telah meningkat. Ada pasang surut, tetapi kami telah berhasil mengikuti arahan Gasperini, dan sekarang kami telah sampai di sini," ujar Cristante.

Puji Sang Pelatih Pujian diberikan Cristante kepada Gasperini yang memiliki mentalitas untuk membawa AS Roma lolos ke Liga Champions musim depan. Gelandang 31 tahun tersebut menegaskan bahwa Giallorossi pantas bermain di ajang bergengsi tersebut.

"Momen ini dimulai sejak awal musim. Sejak kamp pelatihan, kami terus berkembang dengan mengikuti ide-ide pelatih dan telah meningkat. Ada pasang surut, tetapi kami telah berhasil mengikuti arahan Gasperini, dan sekarang kami telah sampai di sini," pungkas Cristante.