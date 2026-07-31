Koleksi 22 Gol dan Bawa Bologna Juarai Coppa Italia, Santiago Castro Resmi Gabung AS Roma

JawaPos.com - AS Roma mendatangkan Santiago Castro untuk memperkuat skuadnya. Pemain asal Argentina tersebut telah menandatangani kontrak hingga 2031.

Santiago Castro merasa takjub dengan sambutan para pendukung AS Roma. Dia mengucapkan terima kasih atas dukungan tersebut dan sudah diberikan kesempatan bergabung.

"Saya tidak menyangka akan mendapat sambutan seperti ini; sungguh luar biasa sejak saya tiba di kota ini. Antusiasme para penggemar terasa bahkan saat saya datang untuk bermain di sini. Saya berterima kasih kepada klub dan para pendukung atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan kesempatan untuk bermain bagi tim dari ibu kota," kata Santiago Castro yang dikutip dari laman Roma Press, Jumat (31/7).

Penyerang 21 tahun tersebut mengaku sejak awal sudah sangat tertarik untuk bergabung dengan AS Roma. Castro juga sudah mengetahui hal apa saja yang diinginkan pihak klub kepadanya.

"Negosiasinya singkat; sejak awal, saya yang mendorong untuk datang ke sini. Saya bertemu dengan direktur olahraga, di mana dia menjelaskan apa yang mereka inginkan dari saya. Saya tahu apa yang bisa saya tawarkan dan bagaimana membantu manajer, dan begitu saya berbicara dengan mereka, saya memilih untuk datang ke sini," jelas Castro.

Ada tiga fakta menarik dari bergabungnya Santiago Castro ke AS Roma. Berikut daftarnya.

1. Koleksi 22 gol di Bologna

Santiago Castro menjadi salah satu pemain andalan di lini depan Bologna. Ia kerap hadir di saat timnya membutuhkan gol.

Melansir Transfermarkt, Castro berhasil mencetak 22 gol sejak bergabung pada 2023/2024. Musim lalu, ia mampu mencetak 11 gol di semua kompetisi yang dimainkannya bersama Bologna.