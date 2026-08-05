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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 5 Agustus 2026 | 16.36 WIB

Jadwal Persib vs Persebaya Final Piala Presiden 2026: Prediksi, H2H, Susunan Pemain, Live Streaming

Jadwal Persib Bandung vs Persebaya di final Piala Presiden 2026, Kamis 6 Agustus, siaran Indosiar dan streaming Vidio. Simak prediksi dan susunan tim. Persib Bandung dan Persebaya Surabaya akan bertemu pada final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. (Dok. Persib) - Image

Jadwal Persib Bandung vs Persebaya di final Piala Presiden 2026, Kamis 6 Agustus, siaran Indosiar dan streaming Vidio. Simak prediksi dan susunan tim. Persib Bandung dan Persebaya Surabaya akan bertemu pada final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. (Dok. Persib)

JawaPos.com — Jadwal Persib Bandung vs Persebaya Surabaya di final Piala Presiden 2026 berlangsung Kamis, 6 Agustus 2026, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Pertandingan ini disiarkan langsung Indosiar dan live streaming Vidio, dengan kedua tim sama-sama membawa catatan sempurna setelah meraih kemenangan dalam seluruh laga Piala Presiden 2026.

Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

Final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung vs Persebaya Surabaya dijadwalkan berlangsung Kamis, 6 Agustus 2026, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Duel ini menjadi pertemuan dua tim dengan modal berbeda, tetapi sama-sama memiliki catatan 100 persen kemenangan sepanjang Piala Presiden 2026.

Siaran langsung Persib Bandung vs Persebaya Surabaya dapat disaksikan secara gratis melalui layar kaca Indosiar.

Bagi penonton yang ingin mengikuti pertandingan melalui perangkat digital, live streaming tersedia di Vidio melalui website maupun aplikasi.

Pertanyaan terbesar tentu mengarah kepada siapa yang akan menjadi juara Piala Presiden 2026.

Persib Bandung melangkah ke final setelah mengalahkan Persija Jakarta 2-1, sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket final usai menang tipis 1-0 atas Arema pada semifinal 4 Agustus 2026.

Prediksi Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

Persib Bandung lebih diunggulkan jika melihat rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa pertandingan terakhir.

Namun, Persebaya Surabaya datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih empat kemenangan beruntun di Piala Presiden 2026 dengan total hanya kebobolan satu gol.

Editor: Hendra
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