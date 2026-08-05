Bisa Tidur Jam 3 Pagi! Bernardo Tavares Bongkar Siklus Recovery Skuad Persebaya Surabaya

Bernardo Tavares mengungkap kondisi pemain Persebaya Surabaya yang kelelahan dan memiliki waktu recovery terbatas sebelum menghadapi Arema FC. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya harus menghadapi Arema FC dalam kondisi pemain yang belum sepenuhnya pulih setelah menjalani pertandingan sebelumnya pada 1 Agustus 2026 menghadapi Port FC.
Bernardo Tavares menyebut sejumlah pemain baru bisa tidur sekitar pukul 02.00-03.00 pada 2 Agustus, sehingga Green Force memilih bermain pragmatis saat menang 1-0 di semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (4/8/2026).
Bernardo Tavares memilih pendekatan pragmatis saat Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC karena kondisi fisik pemain belum ideal setelah jadwal pertandingan yang padat.
Pelatih asal Portugal itu menilai kemenangan lebih penting daripada memaksakan permainan dengan intensitas tinggi sepanjang pertandingan semifinal Piala Presiden 2026.
"Para pemain lelah, mereka bukan mesin. Saya melihat pertandingan itu terlalu emosional dan saya melihat terkadang wasit tidak mengendalikan permainan dengan baik menurut pandangan saya," ujar Bernardo Tavares, Selasa (4/8/2026).
Kondisi tersebut membuat Persebaya Surabaya tidak memaksakan tempo permainan setelah unggul 1-0 melalui sundulan Yuran Fernandes pada penghujung babak pertama.
Green Force lebih banyak menjaga keseimbangan permainan sambil mengandalkan organisasi pertahanan untuk mengamankan keunggulan hingga peluit panjang.
Bernardo Tavares mengungkap siklus recovery skuad Persebaya Surabaya berlangsung dalam waktu yang sangat terbatas setelah pertandingan sebelumnya.
Jarak pertandingan yang rapat membuat pemain harus memulihkan kondisi tubuh sekaligus mempersiapkan diri menghadapi laga semifinal hanya beberapa hari kemudian.
"Tidak mungkin kita bermain pada tanggal 1 Agustus malam hari, para pemain mungkin tidur jam 2 atau 3 pagi pada tanggal 2 Agustus, memulihkan diri, tidak tidur nyenyak” ungkap Bernardo Tavares.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!
3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan