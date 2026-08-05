Reza Arya Ungkap Hubungannya dengan Ernando Ari: Duo Kiper Persebaya Sering Makan dan Ngopi Bareng

JawaPos.com – Persaingan memperebutkan posisi kiper utama Persebaya Surabaya tidak mengganggu hubungan Reza Arya dan Ernando Ari. Keduanya justru tetap akrab di luar lapangan.

Hal itu terlihat dari pembagian menit bermain mereka selama Piala Presiden 2026. Tidak ada satu pun yang benar-benar menjadi pilihan utama.

Ernando Ari tampil sebagai starter saat menghadapi Persija Jakarta pada 26 Juli. Giliran Reza Arya dipercaya mengawal gawang ketika Persebaya melawan PSMS Medan pada 29 Juli.

Pada laga terakhir menghadapi Port FC, 1 Agustus lalu, keduanya bahkan sama-sama bermain selama 45 menit.

Meski bersaing ketat memperebutkan posisi inti, Reza mengungkapkan hubungan mereka tetap hangat.

"Saya dan Nando malah sering makan bareng. Biasanya dia yang ngajak makan. Lalu nongkrong bareng juga," kata Reza kepada Jawa Pos.

Menurut mantan kiper PSM Makassar tersebut, persaingan di bawah mistar justru membuat mereka saling memotivasi.

"Malah kalau di lapangan, kami selalu saling bantu. Dan saya sampaikan, siapa pun yang diberi kepercayaan tampil oleh pelatih, kami selalu saling support," ujar penjaga gawang yang membawa PSM Makassar menjuarai Liga 1 musim 2022-2023 itu.

Reza menilai persaingan di setiap posisi merupakan hal yang wajar, terlebih saat tim masih menjalani masa pramusim.