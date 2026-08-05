Update Kondisi Alex Martins: Cedera Dislokasi Bahu, Persebaya Fokus Jalani Program Rehabilitasi

JawaPos.com - Piala Presiden 2026 memakan korban. Striker Persebaya Surabaya Alex Martins mengalami cedera dalam turnamen pramusim tersebut.

Cedera itu didapat saat Green Force menghadapi Port FC (1/8). Pada menit ke-90+1, Alex melakukan duel udara. Mantan striker Dewa United itu salah mendarat.

Ia terjatuh dengan posisi bahu menjadi tumpuan utama tubuhnya. Kondisi tersebut membuat Alex mengalami dislokasi bahu. Tim medis Green Force pun langsung melakukan berbagai upaya penanganan.

“Tim medis sebenarnya sudah berupaya melakukan reposisi di lapangan. Namun, karena massa dan kekuatan otot Alex cukup besar, reposisi tidak dapat dilakukan secara optimal di lokasi pertandingan,” kata Chief Medical Officer Persebaya, Pratama Wicaksana, dikutip dari laman Persebaya.id.

Karena itu, Alex langsung dilarikan ke Mayapada Hospital Surabaya. “Di sana dilakukan tindakan reposisi bahu dengan pembiusan, dan prosedur tersebut berjalan dengan baik,” jelas dokter yang akrab disapa Tommy itu.

Cedera tersebut membuat Alex dipastikan absen pada babak semifinal Piala Presiden 2026.

Beruntung, proses pemulihan berjalan dengan baik. Bahu striker asal Brasil itu sudah kembali ke posisi normal. Tim medis juga telah melakukan pemeriksaan lanjutan menggunakan magnetic resonance imaging (MRI).

“Untuk kelanjutan di Piala Presiden, Alex dipastikan belum dapat bermain. Saat ini fokus kami adalah menjalankan penanganan medis dan program rehabilitasi secara bertahap,” tegas Tommy.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, berharap Alex bisa segera pulih. Sebab, Alex merupakan salah satu pemain penting di dalam tim.