Ernando Ari Buka Alasan Tak Dipanggil Timnas Indonesia! Gaya Rambut Barunya di Persebaya Surabaya Jadi Sorotan

Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari mengaku cedera menjadi alasan utama dirinya tidak dipanggil Timnas Indonesia dan menjadikan Piala Presiden 2026 sebagai ajang pembuktian. (Instagram/@nandoariiiss)
JawaPos.com — Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari mengungkap alasan dirinya tidak masuk skuad Timnas Indonesia untuk ASEAN Championship atau Piala AFF 2026.
Penjaga gawang berusia 24 tahun itu menyebut cedera yang dialaminya selama lebih dari satu bulan menjadi penyebab utama dirinya absen, di tengah penampilan impresif membawa Green Force menang 1-0 atas Persija Jakarta di Piala Presiden 2026.
Mengapa Ernando Ari Tidak Dipanggil Timnas Indonesia?
Ernando Ari akhirnya buka suara mengenai absennya dirinya dari daftar pemain Timnas Indonesia yang dipersiapkan menghadapi Piala AFF 2026.
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Ia menegaskan keputusan tersebut bukan karena faktor teknis, melainkan kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih setelah mengalami cedera.
Kiper andalan Persebaya Surabaya itu mengaku sempat meminta izin karena harus menjalani masa pemulihan. Cedera tersebut membuatnya menepi lebih dari satu bulan sehingga tidak mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia.
"Kemarin sempat izin karena ada cedera kan, hampir satu bulan lebih, jadi itu salah satu alasan saya nggak dipanggil (TC Timnas)," ujar Ernando Ari dikutip dari Antara, Senin (27/7/2026).
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Meski gagal masuk skuad Garuda kali ini, Ernando memastikan semangatnya tidak berkurang. Ia justru menjadikan ajang Piala Presiden 2026 sebagai momentum untuk membuktikan kualitasnya agar kembali mendapat kepercayaan mengenakan seragam Timnas Indonesia.
"Mungkin dengan adanya Piala Presiden ini bisa jadi ajang pembuktian kalau masih ada kesempatan lagi. Saya juga mau menunjukkan kalau saya itu masih layak dan juga ingin diberi kesempatan lagi di Timnas."
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