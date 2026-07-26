Ernando Ari Akui Antusias Hadapi Shin Tae-yong, Kiper Persebaya Surabaya Diuji Kontra Persija Jakarta

JawaPos.com – Ernando Ari akan menjalani laga yang emosional. Untuk pertama kalinya, kiper Persebaya Surabaya itu bakal melawan mantan pelatihnya di Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Momen itu akan terjadi di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, nanti malam, saat Green Force menjamu Persija Jakarta pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026.

Pelatih yang akrab disapa STY itu kini berstatus sebagai pelatih Macan Kemayoran. Bagi Ernando, menghadapi STY sebagai lawan merupakan pengalaman yang sangat istimewa.

"Karena saya adalah mantan anak didik beliau," katanya dalam sesi konferensi pers kemarin siang.

Apalagi, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan pelatih asal Korea Selatan itu.

"Walaupun sudah berbeda klub, saya masih sering bercanda dengan Coach Shin. Apalagi saya juga sangat dekat dengan Jeong Seok-seo (penerjemah STY). Jadi, kami masih sering bercanda, termasuk saling bertanya kabar," tambah Ernando.

Secara personal, hubungan ketiganya sangat dekat. Karena itu, dia paham betul gaya bermain yang diusung STY.

"Kalau dari segi taktikal, saya tahu bagaimana gaya beliau bermain. Tapi, untuk segi nontaktikal, saya tidak paham karena sekarang dia sudah berada di klub baru," tambahnya.

Yang jelas, Ernando sangat antusias menyambut laga tersebut.