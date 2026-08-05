Timnas Indonesia Wajib Kalahkan Singapura demi Lolos Semifinal Piala AFF, John Herdman Tak Menyerah

Pemain timnas Indonesia Mitchell Lee Baker di kawal ketat pemain Vietnam pada pertandingan Grup A ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026). Timnas Indonesia wajib mengalahkan Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026 demi menjaga peluang lolos ke semifinal usai kalah 0-3 dari Vietnam. (Dery Ridwansah/ JawaPos.con)
JawaPos.com – Hanya ada satu pilihan bagi Timnas Indonesia saat melawat ke Stadion Jalan Besar, Singapura, pada laga pemungkas Grup A Piala AFF 2026, Jumat (7/8). Tim Garuda wajib menang demi menjaga peluang lolos ke semifinal.
Kewajiban itu muncul setelah Skuad Garuda dipermalukan Vietnam dengan skor 0-3 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8). Tiga gol tim tamu dicetak Nguyen Van Vi pada menit keenam, Nguyen Hai Long menit ke-15, dan Nguyen Xuan Son menit ke-71.
Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen Grup A dengan koleksi enam poin. Sementara Vietnam dan Singapura menempati peringkat pertama dan kedua dengan raihan tujuh poin. Pada laga terakhir yang berlangsung pada waktu bersamaan, Vietnam akan menghadapi Kamboja.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menegaskan bahwa saat ini fokus tim adalah mempersiapkan aspek teknis dan mental untuk menghadapi laga hidup mati melawan Singapura.
“Bagi para pemain, respons setelah kekalahan adalah hal yang paling penting. Kami memiliki pemain-pemain berpengalaman yang pernah berada dalam situasi seperti ini,” ujarnya seusai pertandingan.
Menurut Herdman, yang terpenting saat ini adalah bagaimana tim mampu memberikan respons positif, mulai dari memulihkan kondisi, membangun kembali mental, hingga mengembalikan fokus.
“Kami sudah bertanggung jawab di hadapan para suporter. Kami tidak bersembunyi dari kenyataan bahwa performa kami memang belum cukup baik,” akunya.
Herdman menilai Singapura merupakan tim yang sangat terorganisasi. Menurutnya, pelatih Singapura, Gavin Lee, telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Singapura bahkan mampu menahan imbang Vietnam tanpa gol di My Dinh International Stadium pada 31 Juli lalu.
“Kita bisa melihat bagaimana mereka mampu merepotkan Vietnam dan bahkan hampir memenangkan pertandingan itu. Jadi, secara taktik pertandingan nanti akan sangat sulit,” ujarnya.
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Meski demikian, Herdman tetap percaya tim asuhannya memiliki kualitas, mentalitas, dan pemain-pemain yang tahu bagaimana memenangkan pertandingan.
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