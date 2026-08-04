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Risma Azzah Fatin
Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.39 WIB

Analisis 4 Penyebab Timnas Indonesia Kalah Telak dari Vietnam pada Laga ASEAN Championship 2026

Pertandingan Indonesia kontra Vietnam dalam laga ASEAN Championship 2026 (Instagram @timnasindonesia) - Image

Pertandingan Indonesia kontra Vietnam dalam laga ASEAN Championship 2026 (Instagram @timnasindonesia)

JawaPos.com – Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam setelah kalah 0-3 pada laga ketiga Grup A ASEAN Championship 2026 di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor.

Kekalahan tersebut membuat peluang Garuda untuk lolos ke fase berikutnya harus ditentukan pada pertandingan terakhir melawan Singapura.

Berikut 4 faktor utama yang menjadi penyebab kekalahan telak Indonesia dari Vietnam, seperti dilansir dari laman resmi Kita Garuda pada Selasa (4/8).

1.     Awal Pertandingan yang Kurang Disiplin Dimanfaatkan Vietnam

Vietnam langsung mengambil inisiatif permainan sejak peluit awal dibunyikan dan berhasil mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan enam menit. Gol cepat tersebut membuat Indonesia berada dalam tekanan sehingga harus mengubah pola permainan lebih awal. Keunggulan cepat Vietnam juga meningkatkan kepercayaan diri tim tamu untuk terus mengendalikan jalannya pertandingan.

2.     Penyelesaian Akhir Indonesia Tidak Mampu Menembus Pertahanan Vietnam

Indonesia beberapa kali menciptakan peluang melalui Thom Haye, Mitchell Baker, dan Eliano Reijnders sepanjang pertandingan. Namun, penyelesaian akhir yang kurang efektif serta penampilan gemilang penjaga gawang Giang Patrik Le membuat seluruh peluang tersebut gagal menghasilkan gol. Ketidakmampuan memanfaatkan peluang membuat Indonesia semakin tertinggal dan kehilangan momentum untuk bangkit.

3.     Vietnam Tampil Lebih Efektif dalam Memanfaatkan Setiap Peluang

Tim tamu tidak menciptakan banyak peluang, tetapi mampu mengubah kesempatan menjadi gol melalui Nguyen Van Vi, Nguyen Hai Long, dan Nguyen Xuan Son. Serangan balik cepat serta transisi permainan yang rapi membuat pertahanan Indonesia beberapa kali kesulitan mengantisipasi pergerakan lawan. Efektivitas tersebut menjadi pembeda utama antara kedua tim sepanjang pertandingan.

4.     Pergantian Pemain Tidak Mampu Mengubah Jalannya Pertandingan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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