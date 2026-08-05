Dikalahkan Persib di Piala Presiden 2026, Shin Tae-yong Janji Persija Lebih Baik di Super League

Shin Tae-yong berjanji Persija Jakarta akan tampil lebih baik di Super League setelah tersingkir dari Piala Presiden 2026 usai kalah 1-2 dari Persib Bandung. (Dok. Persija)
JawaPos.com – Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong (STY) memahami betul bahwa skuadnya masih jauh dari harapan saat tampil di Piala Presiden 2026. Meski berhasil lolos ke semifinal, langkah Macan Kemayoran akhirnya terhenti di tangan Persib Bandung setelah kalah 1-2 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, kemarin (4/8).
Persija tertinggal dua gol dari Persib pada babak pertama lewat gol Ulliam Barros pada menit ke-22 dan eksekusi penalti Balsa Sekulic pada menit ke-28. Satu-satunya gol balasan Persija dicetak Kwon Changhoon pada menit ke-86.
“Dengan pemain muda dan bukan best eleven kami, para pemain tetap bekerja keras,” kata STY dalam jumpa pers seusai pertandingan.
STY mengakui Persib tampil lebih unggul. Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari kondisi skuad Persija yang belum berada pada performa terbaik saat menghadapi semifinal Piala Presiden 2026.
“Pemain kami tidak 100 persen, hanya 30-40 persen. Tapi hasil ini harus kami terima,” jelasnya.
STY berjanji menjadikan kekalahan dari Persib sebagai bahan evaluasi. Ia akan memaksimalkan pemusatan latihan di Thailand mulai 10 Agustus mendatang agar Persija tampil lebih baik saat kompetisi bergulir.
“Pada 4 September saat kompetisi dimulai, kami akan menunjukkan yang terbaik dan tim ini pasti berkembang,” tegasnya.
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