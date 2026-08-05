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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.29 WIB

Rachmat Irianto Bongkar Kondisi Ruang Ganti! Persebaya Surabaya Siap Manfaatkan Celah Persib Bandung

Pemain Persebaya Rachmat Irianto (kanan) berebut bola dengan Pemain Port FC Issam Abdallah dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8). Irianto bongkar kondisi Persebaya Surabaya yang kelelahan jelang final Piala Presiden. Mereka siap manfaatkan celah Persib Bandung dengan jeli. (Riana Setiawan/ Jawa Pos) - Image

Pemain Persebaya Rachmat Irianto (kanan) berebut bola dengan Pemain Port FC Issam Abdallah dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8). Irianto bongkar kondisi Persebaya Surabaya yang kelelahan jelang final Piala Presiden. Mereka siap manfaatkan celah Persib Bandung dengan jeli. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memastikan tiket final Piala Presiden 2026 setelah menang 1-0 atas Arema FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (4/8/2026) malam.

Rachmat Irianto mengungkap kondisi tim yang kelelahan akibat jadwal padat, tetapi Persebaya Surabaya siap memanfaatkan celah Persib Bandung di partai puncak.

Persebaya Surabaya Lolos Final dengan Perjuangan Keras

Persebaya Surabaya mengamankan kemenangan 1-0 atas Arema FC melalui gol sundulan Yuran Fernandes pada penghujung babak pertama.

Hasil tersebut cukup untuk membawa Green Force melaju ke final Piala Presiden 2026 dan membuka peluang mengangkat trofi juara.

Memasuki babak kedua, pelatih Bernardo Tavares melakukan dua pergantian pemain untuk menjaga intensitas permainan.

Reza Arya dan Ricky Pratama masuk menggantikan Ernando Ari serta Rachmat Irianto ketika Arema FC mulai meningkatkan tekanan.

Arema FC kemudian mengambil inisiatif serangan untuk mencari gol penyeimbang. Namun, lini belakang Persebaya Surabaya mampu menjaga organisasi permainan meski harus menghadapi tekanan secara beruntun.

Yuran Fernandes menjadi salah satu pemain penting dalam situasi tersebut. Pada menit ke-48, bek asal Tanjung Verde itu melakukan sapuan di depan gawang untuk menggagalkan peluang berbahaya Arema FC.

Tiga menit berselang, Yann Mabella juga melakukan intersep penting ketika Arema FC mencoba membangun serangan.

Persebaya Surabaya tidak hanya mengandalkan pertahanan karena Miguel Pereira dan Jefferson Silva sempat mengancam lewat tembakan dari luar kotak penalti.

Editor: Hendra
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