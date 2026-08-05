Rachmat Irianto Bongkar Kondisi Ruang Ganti! Persebaya Surabaya Siap Manfaatkan Celah Persib Bandung

Pemain Persebaya Rachmat Irianto (kanan) berebut bola dengan Pemain Port FC Issam Abdallah dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8). Irianto bongkar kondisi Persebaya Surabaya yang kelelahan jelang final Piala Presiden. Mereka siap manfaatkan celah Persib Bandung dengan jeli. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya memastikan tiket final Piala Presiden 2026 setelah menang 1-0 atas Arema FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (4/8/2026) malam.
Rachmat Irianto mengungkap kondisi tim yang kelelahan akibat jadwal padat, tetapi Persebaya Surabaya siap memanfaatkan celah Persib Bandung di partai puncak.
Persebaya Surabaya mengamankan kemenangan 1-0 atas Arema FC melalui gol sundulan Yuran Fernandes pada penghujung babak pertama.
Hasil tersebut cukup untuk membawa Green Force melaju ke final Piala Presiden 2026 dan membuka peluang mengangkat trofi juara.
Memasuki babak kedua, pelatih Bernardo Tavares melakukan dua pergantian pemain untuk menjaga intensitas permainan.
Reza Arya dan Ricky Pratama masuk menggantikan Ernando Ari serta Rachmat Irianto ketika Arema FC mulai meningkatkan tekanan.
Arema FC kemudian mengambil inisiatif serangan untuk mencari gol penyeimbang. Namun, lini belakang Persebaya Surabaya mampu menjaga organisasi permainan meski harus menghadapi tekanan secara beruntun.
Yuran Fernandes menjadi salah satu pemain penting dalam situasi tersebut. Pada menit ke-48, bek asal Tanjung Verde itu melakukan sapuan di depan gawang untuk menggagalkan peluang berbahaya Arema FC.
Tiga menit berselang, Yann Mabella juga melakukan intersep penting ketika Arema FC mencoba membangun serangan.
Baca Juga:Reza Arya Ungkap Hubungannya dengan Ernando Ari: Duo Kiper Persebaya Sering Makan dan Ngopi Bareng
Persebaya Surabaya tidak hanya mengandalkan pertahanan karena Miguel Pereira dan Jefferson Silva sempat mengancam lewat tembakan dari luar kotak penalti.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!
3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan