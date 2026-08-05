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Rabu, 5 Agustus 2026 | 15.23 WIB

PSMS Medan Liburkan Pemain Seminggu, Nasib Empat Pemain Asing Diputuskan Pekan Ini

Pemain Persija Witan Sulaiman berebut bola dengan pemain PSMS Enrico dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8). PSMS Medan meliburkan pemain selama sepekan usai Piala Presiden Elite 2026. Nasib empat pemain asing seleksi diputuskan pekan ini. (Riana Setiawan/ Jawa Pos) - Image

Pemain Persija Witan Sulaiman berebut bola dengan pemain PSMS Enrico dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8). PSMS Medan meliburkan pemain selama sepekan usai Piala Presiden Elite 2026. Nasib empat pemain asing seleksi diputuskan pekan ini. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)

JawaPos.com – Usai tampil di Piala Presiden Elite 2026, seluruh pemain PSMS Medan diliburkan selama sepekan. Mereka dijadwalkan kembali menjalani latihan pada 9 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi Liga 2 musim 2026-2027.

Pada ajang pramusim tersebut, PSMS gagal meraih poin di fase Grup B. Ayam Kinantan kalah 0-2 dari Port FC, 0-1 dari Persebaya Surabaya, dan 1-4 saat menghadapi Persija Jakarta.

Pelatih PSMS Eko Purdjianto mengatakan, masa libur diberikan agar para pemain dapat berkumpul bersama keluarga sebelum kembali menjalani program latihan.

"Pemain sudah menjalani libur. Ada yang kembali ke Medan, ada yang kembali ke kampung halaman. Kita beri waktu libur selama sepekan bersama keluarga. Setelah itu, kita akan kembali latihan," ujar Eko, kemarin.

"Memang ada beberapa pemain tetap tinggal di Pulau Jawa karena rumahnya di sini. Kita berikan kesempatan untuk bertemu keluarga. Tapi semua wajib kembali mengikuti latihan pada 9 Agustus nanti," lanjutnya.

Eko mengaku belum kembali ke Medan bersama rombongan tim. Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia itu memilih pulang lebih dulu ke rumahnya di Semarang.

"Saat ini saya berada di Semarang bersama keluarga. Saya berencana kembali ke Medan pada 8 Agustus nanti," ungkapnya.

Libur singkat tersebut diharapkan mampu memulihkan kondisi fisik dan mental para pemain setelah menjalani rangkaian pertandingan dengan intensitas tinggi di Surabaya.

Nasib Empat Pemain Asing Diputuskan Pekan Ini

Selama masa libur, tim pelatih, Direktur Teknik, dan manajemen PSMS akan menentukan nasib empat pemain asing yang sedang menjalani seleksi.

Keempat pemain tersebut adalah Sana Gomes, Jonito Soares Cassama, Fabrizio Tavano, dan Danny Barrow.

Editor: Hendra
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Sumber: Sumut Pos
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