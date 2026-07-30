Vico Duarte Resmi Kembali ke Malut United Setelah Masa Pinjaman di Dewa United

Vito Duerte pemain Dewa United. (Istimewa)
JawaPos.com - Malut United dipastikan kembali diperkuat winger asal Brasil, Vico Duarte, setelah masa peminjamannya bersama Dewa United resmi berakhir.
Kehadiran pemain berusia 29 tahun itu menjadi tambahan penting bagi skuad Laskar Kie Raha dalam menyambut Super League Indonesia 2026/2027.
Vico Duarte kembali menjadi bagian dari Malut United setelah menyelesaikan masa pinjamannya di Dewa United hingga akhir musim 2025/2026.
Dengan berakhirnya kesepakatan tersebut, pemain bernama lengkap Vinicius Duarte itu kini kembali masuk dalam skuad utama Malut United.
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Kembalinya Vico memberi tambahan opsi di sektor sayap bagi tim asal Maluku Utara yang tengah mempersiapkan diri menghadapi persaingan musim baru.
Pengalamannya bermain di Liga Indonesia menjadi modal penting untuk membantu Malut United tampil lebih kompetitif.
Vico bukan nama asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Sebelum bergabung dengan Malut United pada Juli 2025, ia sempat memperkuat PSS Sleman dan menunjukkan kemampuannya sebagai winger yang memiliki kecepatan, kelincahan, serta kemampuan menusuk dari sisi lapangan.
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Pemain kelahiran Cascavel, Brasil, 3 Desember 1996 itu mengawali karier sepak bolanya di akademi Grêmio, salah satu klub besar Brasil. Ia kemudian menembus tim senior dan melanjutkan perjalanan kariernya bersama sejumlah klub seperti Ponte Preta, Vitória, CRB, Dhofar Club, Atlético Goianiense, Mirassol, Ipatinga, hingga Confiança.
Karier Vico kemudian berlanjut ke Indonesia saat bergabung dengan PSS Sleman pada musim 2025. Penampilannya menarik perhatian Malut United yang kemudian merekrutnya untuk memperkuat tim pada pertengahan tahun yang sama.
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