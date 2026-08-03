Terungkap! Alasan Muhammad Riyandi Tinggalkan Persis Solo untuk Gabung Dewa United

JawaPos.com - Dewa United FC resmi memperkuat sektor penjaga gawang dengan merekrut kiper tim nasional Indonesia, Muhammad Riyandi, untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Kehadiran Riyandi diharapkan menambah kualitas sekaligus memperkuat persaingan di bawah mistar gawang Banten Warriors.

Bagi Riyandi, keputusan menerima tawaran Dewa United bukan hanya didasari faktor teknis. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu mengaku melihat keseriusan manajemen dalam membangun tim sebagai alasan utama yang membuatnya mantap bergabung.

Menurutnya, Dewa United memiliki visi dan proyek jangka panjang yang jelas. Hal itu menjadi daya tarik tersendiri karena ia ingin menjadi bagian dari tim yang terus berkembang dan memiliki target tinggi di setiap musim.

"Hal pertama yang membuat saya yakin adalah keseriusan Dewa United dalam membangun tim," ujar Muhammad Riyandi.

Selain ambisi klub, ada alasan lain yang tidak kalah penting dalam proses pengambilan keputusannya. Setelah hampir sepuluh tahun berkarier di luar wilayah Jabodetabek, Riyandi akhirnya memiliki kesempatan untuk bermain lebih dekat dengan keluarganya.

Kesempatan tersebut menjadi nilai lebih karena ia kini dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak dan keluarga besar tanpa harus menjalani jarak yang terlalu jauh seperti musim-musim sebelumnya.

"Tidak hanya itu saja, bergabung dengan Dewa United juga membuat saya bisa lebih dekat dengan keluarga. Karena hampir sepuluh tahun terakhir saya bermain di luar wilayah Jabodetabek," lanjutnya.