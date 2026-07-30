Profil Myeong-seok Ko, Bek Korea Selatan yang Resmi Gabung Dewa United Usai Bersinar bersama Buriram United

Myeong-seok Ko. (Istimewa)
JawaPos.com - Dewa United kembali menunjukkan keseriusannya menyambut Super League 2026/2027.
Klub berjuluk Banten Warriors itu resmi memperkenalkan bek tengah asal Korea Selatan, Myeong-seok Ko, sebagai rekrutan terbaru untuk memperkuat lini pertahanan musim ini.
Kehadiran pemain berusia 30 tahun tersebut menjadi tambahan penting bagi skuad Dewa United yang tengah membangun tim dengan komposisi pemain berkualitas.
Myeong-seok Ko datang setelah mengakhiri kebersamaannya dengan Buriram United, salah satu klub papan atas Thailand.
Baca Juga:Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Prancis, Begini Taktik Zinedine Zidane Saat Menangani Real Madrid
Selama musim 2025/2026 bersama Buriram United, bek bertinggi sekitar 1,88 meter itu tampil dalam 22 pertandingan di berbagai ajang.
Selain membantu tim di kompetisi domestik, ia juga merasakan atmosfer persaingan level Asia lewat penampilannya di AFC Champions League Elite (ACLE).
Pengalaman tersebut menjadi nilai tambah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas lini belakang Dewa United.
Baca Juga:PSM Makassar Uji Coba Winger Serbia Stefan Baltic Selama Tiga Pekan, Pernah Tampil di Liga Utama Serbia
Bermain menghadapi klub-klub terbaik Asia membuat Myeong-seok Ko terbiasa menghadapi pertandingan dengan intensitas tinggi.
Sebelum merapat ke Indonesia, Myeong-seok Ko memiliki perjalanan karier yang cukup panjang di Korea Selatan.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!