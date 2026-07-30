Profil Myeong-seok Ko, Bek Korea Selatan yang Resmi Gabung Dewa United Usai Bersinar bersama Buriram United

JawaPos.com - Dewa United kembali menunjukkan keseriusannya menyambut Super League 2026/2027.

Klub berjuluk Banten Warriors itu resmi memperkenalkan bek tengah asal Korea Selatan, Myeong-seok Ko, sebagai rekrutan terbaru untuk memperkuat lini pertahanan musim ini.

Kehadiran pemain berusia 30 tahun tersebut menjadi tambahan penting bagi skuad Dewa United yang tengah membangun tim dengan komposisi pemain berkualitas.

Myeong-seok Ko datang setelah mengakhiri kebersamaannya dengan Buriram United, salah satu klub papan atas Thailand.

Selama musim 2025/2026 bersama Buriram United, bek bertinggi sekitar 1,88 meter itu tampil dalam 22 pertandingan di berbagai ajang.

Selain membantu tim di kompetisi domestik, ia juga merasakan atmosfer persaingan level Asia lewat penampilannya di AFC Champions League Elite (ACLE).

Pengalaman tersebut menjadi nilai tambah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas lini belakang Dewa United.

Bermain menghadapi klub-klub terbaik Asia membuat Myeong-seok Ko terbiasa menghadapi pertandingan dengan intensitas tinggi.