Marcos Santos Yakin Arema FC Mampu Singkirkan Persebaya dan Lolos ke Final Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Arema FC memastikan diri tampil dengan semangat penuh saat menghadapi Persebaya Surabaya pada semifinal Piala Presiden 2026. Laga bertajuk Derbi Jawa Timur itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (4/86) malam, dan menjadi penentu langkah kedua tim menuju partai final.

Pelatih Arema FC Marcos Santos menyadari pertandingan melawan Persebaya tidak akan berjalan mudah. Lawan yang dihadapi di piala presiden memiliki kualitas yang patut dihormati.

Meski begitu, dia menegaskan skuad Singo Edan datang dengan persiapan serta motivasi tinggi untuk meraih kemenangan. Marcos Santos mengatakan, seluruh pemain memahami pentingnya pertandingan ini.

Selain membawa nama besar klub, menurut dia, kemenangan juga menjadi target yang ingin dipersembahkan kepada keluarga besar Arema FC dan masyarakat Malang yang selama ini terus memberikan dukungan.

"Arema sudah bersiap menghadapi lawan tangguh yang sangat kami hormati. Namun, para pemain memiliki motivasi tinggi untuk tampil maksimal dan berjuang keras demi meraih kemenangan untuk keluarga besar Arema serta masyarakat di Malang," ujar Marcos.

Semifinal kali ini memiliki arti penting bagi Arema FC. Klub asal Malang tersebut merupakan salah satu tim tersukses di ajang Piala Presiden dengan koleksi empat gelar juara. Karena itu, peluang kembali melangkah ke final menjadi target yang ingin diwujudkan.

Meski demikian, ada suasana berbeda dalam pertandingan kali ini. Laga akan berlangsung tanpa kehadiran suporter di tribun stadion.

Kondisi tersebut membuat Marcos mengaku kehilangan salah satu kekuatan terbesar timnya. Baginya, sepak bola tidak bisa dipisahkan dari peran suporter. Kehadiran Aremania selalu menjadi tambahan energi bagi para pemain ketika bertanding, terutama dalam laga besar seperti Derbi Jawa Timur.