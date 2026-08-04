Kami Ingin Menang! Psywar Bernardo Tavares Jelang Persebaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026

JawaPos.com — Persebaya Surabaya siap tampil maksimal untuk mengalahkan Arema FC pada semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026) malam.

Bernardo Tavares menegaskan Green Force tetap memburu kemenangan meski menghadapi lawan berkualitas dengan skuad yang belum sepenuhnya dalam kondisi ideal.

Bernardo Tavares Tetap Waspadai Kekuatan Arema FC Bernardo Tavares memberikan respek tinggi kepada Arema FC karena menilai Singo Edan memiliki kualitas, pengalaman, dan tradisi kuat di Piala Presiden.

Pelatih asal Portugal itu menyebut Arema FC mendatangkan sejumlah pemain berkualitas, mempertahankan sebagian besar skuad musim lalu, serta masih ditangani pelatih yang sama.

"Arema memiliki tim yang sangat bagus. Mereka mendatangkan pemain-pemain berkualitas, mempertahankan sebagian besar skuad musim lalu, dan masih ditangani pelatih yang sama," ujar Coach Tavares, Senin (3/8/2026).

Arema FC juga datang dengan modal enam poin dari tiga pertandingan Grup A sehingga berhak melaju sebagai runner-up grup.

Sementara itu, Persebaya Surabaya tampil sempurna di Grup B dengan mengoleksi sembilan poin dari tiga kemenangan atas Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC.

Kondisi Skuad Persebaya Surabaya Belum Ideal Persebaya Surabaya menghadapi semifinal dengan kondisi skuad yang belum sepenuhnya ideal karena sejumlah pemain masih menjalani pemulihan cedera.