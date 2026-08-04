Kalah dari Persib, Shin Tae-yong Puas dengan Kontribusi Pemain Pelapis Persija di Piala Presiden

Pleatih Shin Tae-yong puas dengan kontribusi pemain pelapis Persija di Piala Presiden. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta harus mengubur mimpi melaju ke final Piala Presiden 2026/2027 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8). Meski hasil akhir tidak sesuai harapan, Macan Kemayoran tetap membawa pulang sejumlah catatan positif yang bisa menjadi modal menghadapi kompetisi Super League 2026/2027.
Salah satu hal yang paling mencuri perhatian adalah kontribusi para pemain yang masuk dari bangku cadangan. Pergantian pemain yang dilakukan pelatih Shin Tae-yong kembali memberikan dampak nyata terhadap permainan Persija.
Gol balasan Persija pada menit ke-86 menjadi bukti efektivitas strategi tersebut. Victor Dethan, yang masuk pada menit ke-75, memanfaatkan kondisi lini belakang Persib yang mulai kelelahan.
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Dengan kecepatan yang dimilikinya, pemain muda itu berhasil menusuk ke dalam kotak penalti sebelum mengirim umpan matang ke depan gawang. Bola kemudian disambut Kwon Chang-hoon yang baru masuk beberapa menit sebelumnya.
Tanpa kesulitan berarti, gelandang asal Korea Selatan itu menuntaskan peluang menjadi gol yang memperkecil ketertinggalan Persija menjadi 1-2.
Penampilan pemain pelapis sebenarnya bukan kali pertama menjadi pembeda bagi Persija di turnamen ini. Saat menghadapi PSMS Medan pada laga sebelumnya, Victor Dethan, Agi Firmansyah, dan Gustavo Almeida juga sukses mencetak gol setelah masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua.
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Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedalaman skuad Persija mulai terbentuk. Shin Tae-yong memiliki lebih banyak pilihan pemain yang mampu memberi perubahan ketika tim membutuhkan solusi di tengah pertandingan.
Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu tetap mengaku kecewa karena target utama tim adalah meraih kemenangan dan melaju ke partai final.
"Saya mengucapkan selamat kepada Persib. Para pemain dari kedua tim juga sudah bertanding dengan sungguh-sungguh. Namun, terkait hasil pertandingan, sangat disayangkan," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai pertandingan.
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