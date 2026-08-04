Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 5 Agustus 2026 | 05.48 WIB

Kalah dari Persib, Shin Tae-yong Puas dengan Kontribusi Pemain Pelapis Persija di Piala Presiden

Pleatih Shin Tae-yong puas dengan kontribusi pemain pelapis Persija di Piala Presiden.&nbsp;(Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Pleatih Shin Tae-yong puas dengan kontribusi pemain pelapis Persija di Piala Presiden.&nbsp;(Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Persija Jakarta harus mengubur mimpi melaju ke final Piala Presiden 2026/2027 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8). Meski hasil akhir tidak sesuai harapan, Macan Kemayoran tetap membawa pulang sejumlah catatan positif yang bisa menjadi modal menghadapi kompetisi Super League 2026/2027.

Salah satu hal yang paling mencuri perhatian adalah kontribusi para pemain yang masuk dari bangku cadangan. Pergantian pemain yang dilakukan pelatih Shin Tae-yong kembali memberikan dampak nyata terhadap permainan Persija.

Gol balasan Persija pada menit ke-86 menjadi bukti efektivitas strategi tersebut. Victor Dethan, yang masuk pada menit ke-75, memanfaatkan kondisi lini belakang Persib yang mulai kelelahan. 

Dengan kecepatan yang dimilikinya, pemain muda itu berhasil menusuk ke dalam kotak penalti sebelum mengirim umpan matang ke depan gawang. Bola kemudian disambut Kwon Chang-hoon yang baru masuk beberapa menit sebelumnya.

Tanpa kesulitan berarti, gelandang asal Korea Selatan itu menuntaskan peluang menjadi gol yang memperkecil ketertinggalan Persija menjadi 1-2.

Penampilan pemain pelapis sebenarnya bukan kali pertama menjadi pembeda bagi Persija di turnamen ini. Saat menghadapi PSMS Medan pada laga sebelumnya, Victor Dethan, Agi Firmansyah, dan Gustavo Almeida juga sukses mencetak gol setelah masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedalaman skuad Persija mulai terbentuk. Shin Tae-yong memiliki lebih banyak pilihan pemain yang mampu memberi perubahan ketika tim membutuhkan solusi di tengah pertandingan.

Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu tetap mengaku kecewa karena target utama tim adalah meraih kemenangan dan melaju ke partai final.

"Saya mengucapkan selamat kepada Persib. Para pemain dari kedua tim juga sudah bertanding dengan sungguh-sungguh. Namun, terkait hasil pertandingan, sangat disayangkan," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai pertandingan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Kalahkan Persija 2-1, Persib Bandung Kembali ke Final Piala Presiden Setelah 11 Tahun - Image
Sepak Bola Indonesia

Kalahkan Persija 2-1, Persib Bandung Kembali ke Final Piala Presiden Setelah 11 Tahun

Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.59 WIB

Bungkam Persija Jakarta 2-1, Persib Bandung Lolos ke Final Piala Presiden 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Bungkam Persija Jakarta 2-1, Persib Bandung Lolos ke Final Piala Presiden 2026

Rabu, 5 Agustus 2026 | 00.56 WIB

Persib Bandung Unggul 2-0 atas Persija Jakarta di Babak Pertama Semifinal Piala Presiden 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Unggul 2-0 atas Persija Jakarta di Babak Pertama Semifinal Piala Presiden 2026

Selasa, 4 Agustus 2026 | 23.45 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore