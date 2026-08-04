JawaPos.com - Persib Bandung unggul 2-0 atas Persija Jakarta di babak pertama semifinal Piala Presiden 2026. Duel bertajuk El Clasico Indonesia itu bergulir di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) sore WIB.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama Kedua kesebelasan tancap gas sejak menit awal. Pangeran Biru, julukan Persib Bandung, mendapat peluang emas pada menit ketiga lewat tendangan Luka Menalo yang masih bisa ditangkap kiper Persija Jakarta Aqil Savik.

Macan Kemayoran menciptakan ancaman pada menit ke-15 lewat sontekan Witan Sulaeman, namun masih melambung tipis ke atas mistar gawang Persib Bandung. Setelah itu, Pangeran Biru terus menebar ancaman ke pertahanan Persija.

Skuad Persib Bandung akhirnya berhasil menjebol gawang Persija Jakarta lewat skema sepak pojok. Uilliam Barros melakukan pergerakan tanpa bola yang apik hingga sukses menyambar umpan Luciano Guaycochea dengan sangat baik.

Pada menit ke-28, Persib Bandung sukses menggandakan keunggulan lewat gol penalti Balsa Sekulic. Pangeran Biru mendapat hadiah penalti setelah umpan Adam Alis mengenai tangan dari bek asing Persija Jakarta, Denis Kolinger.

Persija Jakarta nyaris memperkecil jarak karena mendapatkan peluang emas pada menit ke-36. Eksel yang berdiri bebas di depan mulut gawang Persib Bandung secara mengejutkan gagal mencetak gol setelah sontekannya melambung di atas mistar.

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Pada masa injury time, Arlyansyah Abdulmanan terjatuh di kotak penalti Persib Bandung usai dilanggar Gakuto Notsuda. Namun wasit tidak memberikan hadiah penalti setelah melakukan pengecekan lewat VAR. Pada akhirnya tidak ada tambahan gol dan Pangeran Biru unggul sementara dengan skor 2-0 di babak pertama.

Susunan Pemain Persib Bandung vs Persija Jakarta Persib Bandung: Teja Paku Alam (PG); Kakang Rudianto, Gabriel Mutombo, Patricio Matricardi, Ikwan Ali Tanamal; Adam Alis, Gakuto Notsuda, Luciano Guaycochea; Luka Menalo, Uilliam Barros, Balsa Sekulic.