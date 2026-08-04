Kalahkan Persija 2-1, Persib Bandung Kembali ke Final Piala Presiden Setelah 11 Tahun

Persib Bandung melaju ke final Piala Presiden 2026 setelah menundukkan Persija Jakarta 2-1 pada laga semifinal di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (4/8). (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung memastikan satu tempat di partai final Piala Presiden 2026 setelah menundukkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada laga semifinal di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8).
Kemenangan ini menjadi momen spesial bagi Maung Bandung. Setelah menunggu selama 11 tahun, Persib Bandung akhirnya kembali menembus final turnamen pramusim bergengsi tersebut. Persib hanya sekali tampil di final, tepatnya pada edisi perdana 2015 dan sukses keluar sebagai juara.
Pelatih Persib Igor Tolic menurunkan komposisi terbaiknya sejak menit awal. Teja Paku Alam dipercaya mengawal gawang, didukung lini belakang yang diisi Kakang Rudianto, Patricio Matricardi, Gabriel Mutombo, dan Ikhwan Ali Tanamal.
Di lini tengah ada Luciano Guaycochea, Gakuto Notsuda, Adam Alis, serta Luka Menalo yang menopang duet penyerang Uilliam Barros Pereira dan Balsa Sekulic.
Pertandingan berjalan cukup ketat pada awal babak pertama. Kedua tim sama-sama berusaha menguasai permainan, tetapi peluang bersih masih sulit tercipta. Persija sempat mengancam lebih dulu melalui Witan Sulaeman pada menit ke-15, namun penyelesaiannya belum mengarah ke gawang.
Persib Bandung akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-21. Uilliam Barros sukses memanfaatkan peluang dan membawa timnya unggul 1-0.
Keunggulan itu bertambah enam menit kemudian setelah wasit memberikan hadiah penalti usai meninjau tayangan VAR yang menunjukkan adanya handball Denis Kolinger di kotak terlarang. Balsa Sekulic yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna. Skor berubah menjadi 2-0 dan bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Persija tampil lebih agresif. Meski demikian, Persib Bandung sempat memperoleh peluang melalui tendangan keras Barros pada menit ke-56, namun bola masih melebar dari sasaran.
Persija terus meningkatkan intensitas serangan. Sundulan Gustavo Almeida sempat membentur mistar gawang, disusul peluang Witan Sulaeman yang mengenai tiang pada menit ke-70.
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