Bungkam Persija Jakarta 2-1, Persib Bandung Lolos ke Final Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persib Bandung menang tipis 2-1 atas Persija Jakarta dalam pertandingan semifinal Piala Presiden 2026. Duel bertajuk El Clasico Indonesia itu bergulir di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) sore WIB.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama Kedua kesebelasan tancap gas sejak menit awal. Pangeran Biru, julukan Persib Bandung, mendapat peluang emas pada menit ketiga lewat tendangan Luka Menalo yang masih bisa ditangkap kiper Persija Jakarta Aqil Savik.

Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta, menciptakan ancaman pada menit ke-15 lewat sontekan Witan Sulaeman, namun masih melambung tipis ke atas mistar gawang Persib Bandung. Setelah itu, Pangeran Biru terus menebar ancaman.

Skuad Persib Bandung akhirnya berhasil menjebol gawang Persija Jakarta lewat skema sepak pojok. Uilliam Barros melakukan pergerakan tanpa bola yang apik hingga sukses menyambar umpan Luciano Guaycochea dengan sangat baik.

Pada menit ke-28, Persib Bandung sukses menggandakan keunggulan lewat gol penalti Balsa Sekulic. Pangeran Biru mendapat hadiah penalti setelah umpan Adam Alis mengenai tangan bek asing Persija Jakarta Denis Kolinger.

Persija Jakarta nyaris memperkecil jarak karena mendapatkan peluang emas pada menit ke-36. Eksel yang berdiri bebas di depan mulut gawang Persib Bandung secara mengejutkan gagal mencetak gol setelah sontekannya melambung di atas mistar.

Pada masa injury time, Arlyansyah Abdulmanan terjatuh di kotak penalti Persib Bandung usai dilanggar Gakuto Notsuda. Namun wasit tidak memberikan hadiah penalti setelah melakukan pengecekan lewat VAR. Pada akhirnya tidak ada tambahan gol dan Pangeran Biru unggul sementara dengan skor 2-0 di babak pertama.

Babak Kedua Usai turun minum. Shin Tae-yong melakukan beberapa pergantian pemain seperti memainkan Gustavo Almeida, Kyohei Yoshino, hingga Pratama Arhan. Persija Jakarta terus mencari celah untuk menembus lini pertahanan solid Persib Bandung.