Usai Kalahkan Persija, Igor Tolic Soroti Kondisi Fisik Pemain Persib Jelang Final Piala Presiden

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung memastikan langkah ke partai final Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan Persija Jakarta 2-1. Laga semifinal digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8).
Meski meraih kemenangan, pelatih Persib Igor Tolic mengakui anak asuhnya harus berjuang keras hingga akhir pertandingan lawan Persija karena kondisi fisik yang mulai menurun.
Maung Bandung tampil meyakinkan sejak menit awal. Permainan agresif yang diperagakan langsung membuahkan hasil lewat gol Uilliam Barros pada menit ke-22. Keunggulan kemudian bertambah enam menit berselang setelah Balsa Sekulic sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti.
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Dua gol di babak pertama membuat Persib berada di atas angin. Tim asuhan Igor Tolic bahkan memiliki sejumlah peluang untuk memperlebar keunggulan sebelum turun minum. Namun, kesempatan tersebut gagal dimaksimalkan menjadi gol tambahan.
Memasuki babak kedua, situasi pertandingan berubah. Intensitas permainan Persib mulai menurun seiring kelelahan yang dialami para pemain. Di sisi lain, Persija tampil lebih berani dan terus meningkatkan tekanan ke lini pertahanan Maung Bandung.
Usaha Persija akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86 melalui gol Kwon Changhoon yang memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Meski mendapat tekanan hingga akhir laga, Persib tetap mampu mempertahankan keunggulan dan memastikan tiket ke final.
Seusai pertandingan, Igor Tolic menilai timnya tampil sangat baik pada babak pertama. Namun, dia tidak menampik bahwa kondisi fisik pemain menjadi faktor yang membuat permainan Persib menurun setelah jeda.
"Perihal pertandingan, di babak pertama Persib main dengan baik. Lalu di babak kedua, kami melihat semua pemain sudah mulai kelelahan sementara Persija mulai tampil lepas," ujar pelatih asal Kroasia tersebut.
Menurut Tolic, Persib sebenarnya memiliki peluang mengakhiri pertandingan lebih cepat jika lebih efektif memanfaatkan peluang pada babak pertama. Di saat bersamaan, dia juga memberikan apresiasi kepada Persija yang mampu bangkit dan membuat pertandingan berlangsung ketat hingga peluit panjang berbunyi.
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