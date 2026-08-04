Regenerasi Gelandang Persebaya Surabaya, Dimas Adi Prasetyo Dapat Kepercayaan di Piala Presiden 2026

Dimas Adi Prasetyo menjalani debut bersama Persebaya Surabaya saat menghadapi Port FC di Piala Presiden 2026. (Persebaya)
JawaPos.com — Dimas Adi Prasetyo menjalani debut resmi bersama Persebaya Surabaya saat menghadapi Port FC pada matchday terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2025).
Pemain berusia 17 tahun itu tampil selama 22 menit dalam kemenangan 2-1 yang mengantar Green Force ke semifinal sekaligus menjadi awal perjalanan kariernya di tim senior.
Dimas Adi Prasetyo mendapat kesempatan bermain pada menit ke-68 ketika pelatih Bernardo Tavares memasukkannya untuk menggantikan Miguel Pereira.
Dalam 22 menit di lapangan, gelandang bertahan muda itu berusaha menjalankan instruksi dengan disiplin untuk membantu menjaga keseimbangan permainan Persebaya Surabaya.
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Debut tersebut terasa semakin spesial karena berlangsung dalam laga penting yang memastikan Persebaya Surabaya mengakhiri fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Port FC.
Alex Martins dan Miguel Pereira menjadi pencetak gol Green Force dalam pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo tersebut.
Dimas beberapa kali membantu menjaga area tengah, berani memenangkan duel, dan ikut membangun transisi ketika Persebaya Surabaya beralih dari bertahan menuju menyerang.
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Penampilan singkat itu menjadi langkah awal pemain berusia 17 tahun tersebut untuk mendapatkan kepercayaan lebih besar di skuad senior.
Selepas pertandingan, Dimas mengaku bersyukur bisa menjalani debut bersama Persebaya Surabaya.
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